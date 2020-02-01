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فيديو: بريطانيا في يومها الأول خارج الاتحاد الأوروبي

موفد فرانس24 إلى لندن، محمد فرحات © فرانس24

نص : محمد فرحات

نقل موفد فرانس24 إلى لندن محمد فرحات حال البريطانيين في أول يوم خارج الاتحاد الأوروبي، وذكر أن الخروج النهائي الذي يمكن أن يشعر به المواطن البريطاني سيكون آخر العام، ليواجه حينها تحديات جديدة. وأضاف فرحات أنه من المتوقع أن يخرج رئيس الوزراء بوريس جونسون ببلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وهو ما يحلم به أنصار بريكسيت المتشددين. كما ذكر وجود دعوات لكي يكون نايجل فراج رئيس الحكومة المقبل. ولايزال المجتمع البريطاني منقسما فهناك من يرفض الخروج ومنه من يؤيده.