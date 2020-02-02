إيران تتهم السعودية بمنعها من حضور اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة

اتهمت إيران السلطات السعودية بمنع وفد إيراني من حضور اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة الإثنين، تناقش خلاله خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط. ولم تعلق الرياض على ما قالته طهران.

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قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السعودية منعت وفدا إيرانيا من حضور اجتماع تعقده منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة يوم الاثنين حيث تجري مناقشة الخطة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط.

ونقلت وكالة أنباء فارس عن عباس موسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قوله "الحكومة السعودية منعت مشاركة الوفد الإيراني في الاجتماع الذي يعقد في مقر منظمة التعاون الإسلامي لبحث خطة صفقة القرن".

وقال موسوي إن إيران قدمت شكوى لمنظمة التعاون الإسلامي واتهمت السعودية باستغلال وضعها كمقر للمنظمة. ولم يصدر تعليق من المسؤولين السعوديين.

وأدان كبار المسؤولين الإيرانيين خطة ترامب لحل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين بوصفها محكوما عليها بالفشل بعد إعلان تفاصيلها رسميا الأسبوع الماضي.

ورفضت القيادة الفلسطينية الخطة قائلة إنها تحابي إسرائيل بشكل كبير وتحرم الفلسطينيين من إقامة دولة مستقلة قادرة على النمو.

وتخوض السعودية وإيران حربا بالوكالة مع تنافسهما على النفوذ عبر الشرق الأوسط. ويدعم كل منهما أطرافا مختلفة في الصراعين الدائرين في سوريا واليمن.

فرانس24/ رويترز



