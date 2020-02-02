الجزائر تضخ وديعة بقيمة 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي

أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأحد في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره التونسي قيس سعيد في الجزائر، أن بلاده ستضخ وديعة بقيمة 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي. كما أعلن أن الطرفين اتفقا على "تسهيل دفع فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع". وأبدى الرئيسان "تطابقا تاما" في المواقف بخصوص الوضع في الجارة ليبيا.

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قررت الجزائر ضخ وديعة قيمتها 150 مليون دولار في البنك المركزي التونسي، وفق ما أعلنه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي قيس سعيد الذي يقوم بزيارة إلى البلد الجار.



وقال تبون: "في ظل الصعوبات الاقتصادية، قررنا أن نضع في البنك المركزي التونسي وديعة بمبلغ 150 مليون دولار .اتفقنا على تسهيل دفع تونس فاتورة الغاز والمحروقات طالما تونس تواجه مصاعب في الدفع".



وتواجه تونس عبء دين عام ضخم في حين أن جارتها الجزائر، وهي مصدر رئيسي للطاقة، تحاول خفض العجز الحكومي لديها بعد تراجع إيرادات النفط والغاز بشكل كبير في السنوات الأخيرة.



"تطابق تام في المواقف" حول الملف الليبي



ويوجد الملف الليبي أيضا على طاولة النقاش بين البلدين، حيث تشعر كل من تونس والجزائر بقلق من تصاعد الصراع في هذا البلد المجاور.



وقال تبون "هناك تطابق تام في المواقف بين تونس والجزائر بخصوص ليبيا.. تونس والجزائر تريد أن يكون الحل بلقاءات في تونس أو الجزائر لبدء مرحلة جديدة في ليبيا ببناء مؤسسات جديدة وإجراء انتخابات..".



وتعد هذه أول زيارة يقوم بها سعيد للجزائر منذ انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر.

فرانس24/ رويترز