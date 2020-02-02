الدوري الاميركي للمحترفين: فوز اول لليكرز بعد مأساة كوبي براينت

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لوس انجليس (أ ف ب)

حقق لوس انجليس ليكرز اول فوز له بعد مأساة مصرع اسطورته كوبي براينت في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الاحد الماضي، اثر تغلبه على ساكرامنتو كينغز 129-113 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وكان مقررا ان يلتقي ليكرز جاره كليبرز في دربي مدينة لوس انجليس الثلاثاء الماضي لكن وفاة براينت ادت الى تأجيلها الى موعد لاحق، ثم خاض ليكرز اول مباراة له بعدها يوم الجمعة وخصصها لتخليد ذكراه وانتهت بخسارتها امام بورتلاند ترايل بلايزرز 119-127.

وقال مدرب ليكرز فرانك فوغل "انه فوزنا الاول بعد المأساة. لن نشعر بان الامور طبيعية. لن يكون الامر كذلك ابدا".

وللمرة الثانية تواليا، تألق نجم ليكرز انتوني ديفيس، فبعد تسجيله 37 نقطة في سلة بورتلاند، اضاف 21 في سلة ساكرامنتو. وحقق ليبرون جيمس "تريبل دابل" مع 15 نقطة و10 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة.

وهي المرة الحادية عشرة التي يسجل فيها جيمس "تريبل دابل" هذا الموسم والثانية والتسعون في مسيرته، ولا يتفوق عليه في هذا المجال سوى اربعة لاعبين هم اوسكار روبرتسون (181) وراسل وستبروك (146) وماجيك جونسون (138) وجايسون كيد (107).

واضاف ايفري برادلي 19 نقطة بينها 16 في الربع الاول علما بان ليكرز سجل 81 نقطة في الشوط الاول.

وتابع داميان ليلارد تألقه اللافت في الاونة الاخيرة وقاد بورتلاند ترايل بلايزرز الى فوز صريح على يوتا جاز 124-107 بتسجيله 51 نقطة. وهي المرة الثالثة في اخر ست مباريات يتخطى فيها ليلارد حاجز ال50 نقطة والمرة الرابعة هذا الموسم.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه السادس في اخر سبع مباريات وكان على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 116-95 بينها 32 نقطة لجايلين براون، واضاف زميلاه جايسون تاتوم وماركوس سمارت 25 و16 نقطة تواليا.

وخاض بوسطن المباراة في غياب نجمه كيمبا ووكر الذي يعاني من اصابة في ركبته اليسرى.

وثأر سلتيكس بالتالي من فيلادلفيا الذي هزمه في المواجهات الثلاث التي جمعت بينهما هذا الموسم.

وسجل كواهي لينارد 31 ليقود لوس انجليس كليبرز الى الفوز على مينيسوتا تمبروولفز 118-106. وهي المرة التاسعة تواليا التي يتخطى فيها لينارد حاجز ال30 نقطة، واضاف زميله بول جورج العائد من اصابة 21 نقطة مع 7 متابعات في 25 دقيقة.

وتعرض لاعب ارتكاز ونجم بروكلين نتس كايري ايرفينغ لاصابة في ركبته خلال خسارة فريقه امام واشنطن ويزاردز 107-113 ولم يكملها.

وسيخضع ايرفينغ لفحص باشعة الرنين المغناطيسي لمعرفة مدى خطورة اصابته.

© 2020 AFP