الرباط تجلي 167 مغربيا من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا

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حطت طائرة نابعة للخطوط الملكية المغربية الأحد في مطار بنسليمان جنوب الرباط وعلى متنها 167 مغربيا بينهم 52 امرأة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا. وكان في استقبالهم أطباء مدنيون وعسكريون سيرافقونهم إلى مستشفيين بمدينتي مكناس والرباط، حيث سيتم وضعهم تحت المراقبة الطبية.

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وصلت الأحد إلى المغرب طائرة تقل رعايا مغاربة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد، وفق ما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية، على أن يتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة عشرين يوما.

ونقلت الطائرة التابعة للخطوط الجوية المغربية التي حطت في مطار بنسليمان (نحو 58 كيلومتر جنوب الرباط) 167 شخصا بينهم 52 امرأة بحسب وكالة الأنباء المغربية.

وقد استقبلهم طاقم من أطباء مدنيين وعسكريين سيرافقهم إلى مستشفى في مدينة مكناس (وسط) والمستشفى العسكري بالرباط، بحسب بيان لوزارة الصحة المغربية.

وكان المغرب الذي لم تسجل فيه أي إصابة بالفيروس، قد أعلن الإثنين أنه سيجلي رعاياه من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، والذي أودى بأكثر من 300 شخص في الصين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن المعنيين "سيتم وضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما من طرف فرق طبية وتمريضية مكونة ومدربة لهذا الغرض".

وجدد البيان التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بهذا الفيروس في المغرب.

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية قد أعلنت الخميس تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/يناير وحتى 29 شباط/فبراير على خلفية فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت الصين الأحد إغلاق مدينة رئيسية أخرى بعيدة عن مركز انتشار الفيروس.

فرانس24/ أ ف ب