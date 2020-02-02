ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا داخل الصين إلى 304 وتسجيل أول حالة وفاة خارجها

عامل طبي يرتدي بدلة واقية يقيس درجة حرارة جسم فتاة، في مقاطعة دانزيهاي، كياندونغنان مياو ودونغ ذاتية الحكم، الصين، 31 يناير/ كانون الثاني 2020.

أعلنت السلطات الصينية الأحد ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا إلى 304 حالة وفاة بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصاً إضافياً، كما تجاوز عدد الإصابات 14 ألف إصابة داخل البلاد. وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من جانبها، أن الفلبين سجلت الأحد أول حالة وفاة خارج الصين.

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ارتفع الأحد عدد ضحايا فيروس كورونا في الصين إلى 304 بعدما أودى هذا الفيروس التنفسي المميت خلال الساعات الـ24 الماضية بحياة 45 شخصاً إضافياً، جميعم في مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، وفقا لما أعلنته السلطات الأحد.

وقالت لجنة الصحّة الوطنية إنّ الساعات الـ24 الماضية سجّلت أيضاً 2590 إصابة جديدة بالفيروس المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.

كما أعلن ممثل منظمة الصحة العالمية في الفلبين رابيندرا أبياسينغيه الأحد أمام الصحافيين أنه تم تسجيل أول حالة وفاة خارج الصين بالفيروس في الفلبين، وأضاف أن الضحية صيني الجنسية من مدينة ووهان.

وظهر الوباء الفيروسي التنفسي المميت للمرة الأولى في مدينة ووهان الصينية في كانون الأول/ديسمبر وأودى حتّى اليوم بحياة أكثر من 300 شخص وأصاب أكثر من 14 ألفاً آخرين، وانتشر ليصل إلى أكثر من 20 دولة.

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وأضاف أبياسينغيه "مع ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار أن هذه ليست حالة انتقلت إليها العدوى محلياً. هذا المريض جاء من بؤرة هذا الوباء".

من جهته قال وزير الدولة للشؤون الصحية فرانسيسكو دوكي إن المتوفّ فارق الحياة في مستشفى في العاصمة مانيلا وقد وصل إلى الفلبين مع امرأة صينية تأكدت إصابتها بالفيروس.

وهذه المرأة، التي تتعافى حالياً من المرض في مستشفى في العاصمة، هي أول إصابة سجلت في الفلبين بالفيروس التنفسي المميت.

فرانس 24/ أ ف ب