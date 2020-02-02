بريطانيا: الشرطة تقول إنها قتلت رجلا طعن أشخاصا في عمل "إرهابي" بلندن

عنصران من الشرطة البريطانية بالقرب من موقع الهجوم في ستريثام جنوب لندن، 2 شباط/فبراير 2020.

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أطلقت النار على شخص نفذ عملا "إرهابيا" بطعن عدة أشخاص بحي ستريثام في جنوب لندن وأردته قتيلا.

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قالت الشرطة البريطانية إنها قتلت الأحد رجلا طعن عددا من الأشخاص في حي ستريثام بلندن.

وقالت الشرطة عبر حسابها على موقع تويتر "حتى الآن، نعتقد أن العديد من الأشخاص تعرضوا للطعن"، مضيفة "ندرس ملابسات" هذا العمل "الذي اعتبر أنه مرتبط بالإرهاب".

وأعلنت الشرطة في وقت لاحق أن شخصين أصيبا في الهجوم "الإرهابي".

وكانت آخر عملية مشابهة بالعاصمة البريطانية قد وقعت عند جسر لندن في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عندما قتلت الشرطة رجلا أسقط قتيلين في عملية طعن، وتبين لاحقا أنه مدان بقضايا إرهاب.

فرانس24/ أ ف ب