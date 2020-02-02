بطولة أستراليا المفتوحة للتنس: جوكوفيتش يحرز اللقب الكبير الـ17 في مسيرته بعد نهائي ماراثوني

احتاج الصربي نوفاك جوكوفيتش لخمس مجموعات للفوز في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب التي جمعته بالنمساوي دومينيك تييم. وعانى جوكوفيتش الأمرين خلال المباراة، وتأخر بمجموعتين لواحدة، قبل أن يتمكن من العودة في النتيجة وانتزاع الانتصار الذي منحه لقبه الثامن في هذه البطولة والسابع عشر في البطولات الكبرى، وأعاده لصدارة الترتيب الدولي للاعبي التنس المحترفين.

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وظف الصربي نوفاك جوكوفيتش خبرته الطويلة بعد أن احتاج لخمس مجموعات عانى خلالها الأمرين في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام، ليتمكن من الفوز على النمساوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و2-6 و6-3 و6-4 محرزا لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والسابع عشر الكبير في مسيرته.

وضرب جوكوفيتش (32 عاما) عصفورين بحجر واحد، لأنه سيستعيد أيضا المركز الأول في التصنيف العالمي على حساب الإسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات.

وبإحرازه لقبه الكبير السابع عشر نجح الصربي في تضييق الخناق على نادال (19 لقبا) والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي (20 لقبا)، علما بأنه أقصى الأخير بثلاث مجموعات نظيفة في نصف النهائي في ظل معاناة فيدرر من آلام في الفخذ والظهر.

كما بات جوكوفيتش ثالث لاعب في التاريخ يحقق أقله ثمانية ألقاب في بطولة كبرى واحدة بعد نادال (12 في رولان غاروس) وفيدرر (8 في ويمبلدون).

وللمفارقة فإن جوكوفيتش حسم المباريات النهائية الثماني التي خاضها في ملبورن.

وقال جوكوفيتش الذي توج باللقب العام الماضي أيضا بفوزه على نادال بعد تتويجه "إنها بلا شك البطولة المفضلة لدي وأنا سعيد لأنني توجت بلقبها للمرة الثامنة".

فشل ثالث لتييم

وتوجه إلى تييم بالقول "حظ عاثر. كنت قاب قوسين أو أدنى من الفوز اليوم. لكني واثق من أنك تملك وقتا كافيا لتحرز ليس فقط لقبا كبيرا واحد بل أكثر".

أما تييم ففشل للمرة الثالثة في إحراز باكورة ألقابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 أيضا.

وقال تييم "كنت قريبا اليوم (من إحراز اللقب) لكني آمل في مواجهتك مرة جديدة قريبا جدا".

وأضاف "أنت ونادال وفيدرر وضعتم معايير جديدة لكرة المضرب وأنا سعيد لأني أنافس في زمنكم".

ورفع جوكوفيتش رصيده من الانتصارات المتتالية إلى 13 منذ مطلع العام الحالي علما بأنه قاد منتخب صربيا إلى التتويج بلقب أول لبطولة لكأس رابطة للمحترفين بالفوز على إسبانيا ونجمها نادال في النهائي.

وهي المرة الأولى التي ينجح فيها جوكوفيتش في إحراز لقب بطولة كبيرة بعد أن يكون قد تخلف بمجموعتين مقابل واحدة، وقد واجه مقاومة كبيرة من تييم العنيد لكن خبرته تكملت في النهاية.

وضرب جوكوفيتش بقوة في مطلع المباراة حيث تقدم 3-صفر بعد أن كسر الإرسال في الشوط الثاني لمنافسه الذي بدا حذرا.

لكن النمساوي دخل أجواء المباراة تدريجيا ووجد إيقاعه ونجح في كسر إرسال جوكوفيتش في الشوط السابع قبل أن يرتكب خطا مزدوجا في الإرسال في الشوط العاشر ليمنح المجموعة الأولى لجوكوفيتش.

وبعد أن التقط أنفاسه نجح تييم في مجاراة منافسه وكسر إرساله في الشوط الثالث والتاسع في هذه المجموعة مقابل مرة واحدة لجوكوفيتش في الثامن ليفوز بها النمساوي ويعادل النتيجة.

بقيت الأفضلية في المجموعة الثالثة لتييم وسط مرور منافسه بفترة انعدام وزن فكسر إرسال جوكوفيتش مرتين ليتقدم بمجموعتين مقابل واحدة.

وظلت الكفة متوازية في المجموعة الرابعة، إذ احتاج جوكوفيتش إلى خبرته الكبيرة في المباريات النهائية للبقاء في اللقاء وكان كسر إرسال منافسه مرة واحدة في الشوط الثامن كافيا ليحسم المجموعة في صالحه ويعادل الأرقام.

وكانت اللحظة الحاسمة في المجموعة الحاسمة في الشوط الثالث عندما نجح جوكوفيتش في كسر إرسال تييم، وسنحت فرصتان أمام الأخير ليرد التحية مباشرة لكن جوكوفيتش أنقذ الموقف في المرتين محافظا على إرساله وأفضليته في الإرسال ليفوز في المباراة التي استمرت قرابة الأربع ساعات.

فرانس24/ أ ف ب