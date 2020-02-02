بطولة إسبانيا: خيتافي ثالثا موقتا وليغانيس يتخلص من المركز الأخير

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مدريد (أ ف ب)

تابع خيتافي نتائجه اللافتة وصعد إلى المركز الثالث موقتا بفوزه الثمين على مضيفه أتلتيك بلباو 2-صفر، وتخلص ليغانيس من المركز الأخير بفوزه المثير على ضيفه ريال سوسييداد 2-1 الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني في كرة القدم.

في المباراة الأولى، واصل خيتافي صحوته وحقق فوزه الثالث على التوالي بعد خسارتين متتاليتين، والسادس في مبارياته الثماني الأخيرة عندما عمق جراح مضيفه أتلتيك بلباو بثنائية نظيفة.

وحسم خيتافي الشوط الأول في صالحه بهدف للأوروغوياني داميان سواريز في الدقيقة 36، وأضاف هدفا ثانيا مطلع الشوط الثاني من ركلة جزاء انبرى لها خايمي ماتا بنجاح (50).

وهو الفوز الحادي عشر لخيتافي هذا الموسم، فرفع رصيده إلى 39 نقطة قافزا من المركز الخامس الذي كان يتقاسمه مع أتلتيكو مدريد الذي خسر الدربي أمام جاره ريال مدريد صفر-1 السبت، إلى المركز الثالث بفارق نقطة واحدة أمام اشبيلية الذي يستضيف ألافيس لاحقا.

في المقابل، مني أتلتيك بلباو بخسارته الخامسة هذا الموسم والثانية في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يحقق فيها أي انتصار، والأولى بعد خمسة تعادلات متتالية، فتجمد رصيده عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، قلب ليغانيس الطاولة على ضيوفه الذين كانوا سباقين إلى التسجيل عبر المهاجم السويدي ألكسندر إسحاق في الدقيقة 20، فأدرك التعادل مطلع الشوط الثاني بواسطة النيجيري كينيث أوميرو (49)، قبل أن يخطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عن طريق أوسكار رودريغيث.

واستغل ليغانيس على أكمل وجه خسارة شريكه السابق إسبانيول أمام مضيفه غرناطة بالنتيجة ذاتها السبت في افتتاح المرحلة، ليرتقي إلى المركز الثامن عشر برصيد 18 نقطة.

وهو الفوز الرابع فقط لليغانيس في الدوري هذا الموسم، والأول في مبارياته الأربع الأخيرة في الليغا، وهو حققه بعد خسارته المذلة أمام برشلونة صفر-5 الخميس في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الملك.

في المقابل، تجمد رصيد ريال سوسييداد عند 34 نقطة في المركز السابع بخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة والثامنة هذا الموسم.

وتابع كل من إيبار وضيفه ريال بيتيس نتائجه المخيبة بتعادلهما 1-1.

وبكر ريال بيتيس بالتسجيل عبر الدولي الفرنسي نبيل فقير في الدقيقة السابعة، لكن إيبار أدرك التعادل بعد ثماني دقائق من ركلة جزاء انبرى لها التشيلي فابيان أوريانا بنجاح (15).

وهو التعادل الثاني على التوالي لايبار الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة بفارق أربع نقاط خلف ريال بيتيس الثاني عشر والذي فشل للمباراة الثانية على التوالي في تحقيق الفوز بعد خسارته امام مضيفه خيتافي صفر-1 في المرحلة الماضية.

ويلعب لاحقا أيضا فياريال مع اوساسونا، وبرشلونة مع ليفانتي.

© 2020 AFP