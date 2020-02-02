بطولة استراليا: ديوكوفيتش على الموعد محرزا لقبه الثامن في ملبورن وال17 الكبير

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ملبورن (أ ف ب)

عانى الصربي نوفاك ديوكوفيتش الامرين واحتاج الى خمس مجموعات في نهائي بطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام، ليفوز على النمسوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزا لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والسابع عشر الكبير في مسيرته.

وضرب ديوكوفيتش (32 عاما) عصفورين بحجر واحد لانه سيستعيد ايضا المركز الاول في التصنيف العالمي على حساب الاسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات.

وباحرازه لقبه الكبير السابع عشر نجح الصربي في تضييق الخناق على نادال (19 لقبا) والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي (20 لقبا)، علما بانه اقصى الاخير بثلاث مجموعات نظيفة في نصف النهائي في ظل معاناة فيدرر من آلام في الفخذ والظهر.

كما بات نوفاك ثالث لاعب في التاريخ يحقق أقله ثمانية ألقاب في بطولة كبرى واحدة بعد نادال (12 في رولان غاروس) وفيدرر (8 في ويمبلدون).

وللمفارقة فان ديوكوفيتش حسم المباريات النهائية الثماني التي خاضها في ملبورن.

وقال ديوكوفيتش الذي توج باللقب العام الماضي ايضا بفوزه على نادال بعد تتويجه "انها بلا شك البطولة المفضلة لدي وانا سعيد لنني توجت بلقبها للمرة الثامنة".

وتوجه الى تييم بالقول "حظ عاثر. كنت قاب قوسين او ادنى من الفوز اليوم. لكني واثق من انك تملك وقتا كافيا لتحرز ليس فقط لقبا كبيرا واحد بل اكثر".

اما تييم ففشل للمرة الثالثة في احراز باكورة القابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 ايضا.

وقال تييم "كنت قريبا اليوم (من احراز اللقب) لكني امل في مواجهتك مرة جديدة قريبا جدا".

واضاف "انت ونادال وفيدرر وضعتم معايير جديدة لكرة المضرب وانا سعيد لاني انافس في زمنكم".

ورفع ديوكوفيتش رصيده من الانتصارات المتتالية الى 13 منذ مطلع العام الحالي علما بانه قاد منتخب صربيا الى التتويج بلقب اول لبطولة لكأس رابطة للمحترفين بالفوز على اسبانيا ونجمها نادال في النهائي.

وهي المرة الاولى التي ينجح فيها ديوكوفيتش في احراز لقب بطولة كبيرة بعد ان يكون قد تخلف بمجموعتين مقابل واحدة، وقد واجه مقاومة كبيرة من تييم العنيد لكن خبرته تكملت في النهاية.

وضرب ديوكوفيتش بقوة في مطلع المباراة حيث تقدم 3-صفر بعد ان كسر الارسال في الشوط الثاني لمنافسه الذي بدا حذرا.

لكن النمسوي دخل اجواء المباراة تدريجيا ووجد ايقاعه ونجح في كسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط السابع قبل ان يرتكب خطا مزدوجا في الارسال في الشوط العاشر ليمنح المجموعة الاولى لديوكوفيتش.

وبعد ان التقط انفاسه نجح تييم في مجاراة منافسه وكسر ارساله في الشوط الثالث والتاسع في هذه المجموعة مقابل مرة واحدة لديوكفويتش في الثامن ليفوز بها النمسوي ويعادل النتيجة.

بقيت الافضلية في المجموعة الثالثة لتييم وسط مرور منافسه بفترة انعدام وزن فكسر ارسال ديوكوفيتش مرتين ليتقدم بمجموعتين مقابل واحدة.

وظلت الكفة متوازية في المجموعة الرابعة حيث احتاج ديوكوفيتش الى خبرته الكبيرة في المباريات النهائية للبقاء في اللقاء وكان كسر ارسال منافسه مرة واحدة في الشوط الثامن كافيا ليحسم المجموعة في صالحه ويعادل الارقام.

وكانت اللحظة الحاسمة في المجموعة الحاسمة في الشوط الثالث عندما نجح ديوكوفيتش في كسر ارسال تييم، وسنحت فرصتان امام الاخير ليرد التحية مباشرة لكن ديوكوفيتش انقذ الموقف في المرتين محافظا على ارساله وافضليته في الارسال ليفوز في المباراة التي استمرت قرابة الاربع ساعات.

© 2020 AFP