بطولة استراليا: ديوكوفيتش يحرز لقبه الثامن في ملبورن وال17 الكبير

إعلان اقرأ المزيد

ملبورن (أ ف ب)

توج الصربي نوفاك ديوكوفيتش ببطولة استراليا المفتوحة لكرة المضرب، اولى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بفوزه على النمسوي دومينيك تييم 6-4 و4-6 و6-2 و6-3 و6-4 محرزا لقبه الثامن في البطولة (رقم قياسي) والكبير السابع عشر في مسيرته.

وضرب ديوكوفيتش (32 عاما) عصفورين بحجر واحد لانه سيستعيد ايضا المركز الاول في التصنيف العالمي على حساب الاسباني رافايل نادال الذي خرج من الدور ربع النهائي في هذه البطولة على يد تييم بالذات.

وباحرازه لقبه الكبير السابع عشر نجح الصربي في تضييق الخناق على نادال (19 لقبا) والسويسري روجيه فيدرر حامل الرقم القياسي (20 لقبا)، علما بانه اقصى الاخير بثلاث مجموعات نظيفة في نصف النهائي في ظل معاناة فيدرر من آلام في الفخذ والظهر.

كما بات نوفاك ثالث لاعب في التاريخ يحقق أقله ثمانية ألقاب في بطولة كبرى واحدة بعد نادال (12 في رولان غاروس) وفيدرر (8 في ويمبلدون).

وللمفارقة فان ديوكوفيتش حسم المباريات النهائية الثماني التي خاضها في ملبورن.

اما تييم ففشل للمرة الثالثة في احراز باكورة القابه الكبيرة بعد خسارته نهائي بطولة رولان غاروس عامي 2018 و2019 ايضا.

وضرب ديوكوفيتش بقوة في مطلع المباراة حيث تقدم 3-صفر بعد ان كسر الارسال في الشوط الثاني لمنافسه الذي بدا حذرا.

لكن النمسوي دخل اجواء المباراة تدريجيا ووجد ايقاعه ونجح في كسر ارسال ديوكوفيتش في الشوط السابع قبل ان يرتكب خطا مزدوجا في الارسال في الشوط العاشر ليمنح المجموعة الاولى لديوكوفيتش.

وبعد ان التقط انفاسه نجح تييم في مجاراة منافسه وكسر ارساله في الشوط الثالث والتاسع في هذه المجموعة مقابل مرة واحدة لديوكفويتش في الثامن ليفوز بها النمسوي ويعادل النتيجة.

بقيت الافضلية في المجموعة الثالثة لتييم وسط مرور منافسه بفترة انعدام وزن فكسر ارسال ديوكوفيتش مرتين ليتقدم بمجموعتين مقابل واحدة.

وظلت الكفة متوازية في المجموعة الرابعة حيث احتاج ديوكوفيتش الى خبرته الكبيرة في المباريات النهائية للبقاء في اللقاء وكان كسر ارسال منافسه مرة واحدة في الشوط الثامن كافيا ليحسم المجموعة في صالحه ويعادل الارقام.

وكانت اللحظة الحاسمة في المجموعة الحاسمة في الشوط الثالث عندما نجح ديوكوفيتش في كسر ارسال تييم، وسنحت فرصتان امام الاخير ليرد التحية مباشرة لكن ديوكوفيتش انقذ الموقف في المرتين محافظا على ارساله وافضليته في الارسال ليفوز في المباراة التي استمرت قرابة الاربع ساعات.

© 2020 AFP