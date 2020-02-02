ثلاثة قتلى في تورونتو بإطلاق نار في شقة مستأجرة عبر "إير بي ان بي"

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مونتريال (أ ف ب)

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب آخران بجروح في إطلاق نار وقع ليل الجمعة في وسط تورونتو، العاصمة الاقتصادية لكندا، داخل شقة استؤجرت عبر منصّة "إير بي أن بي" وأقيمت فيها حفلة ساهرة، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وأوضحت الشرطة في تغريدة أنّ إطلاق النار أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة رابع بجروح خطرة، في حين أنّ الجريح الثاني أصيب بسلاح أبيض وحياته ليست في خطر.

ولم تنشر الشرطة السبت أيّ معطيات عن هويّات الضحايا أو دوافع إطلاق النار، مكتفية بالإشارة إلى أنّ القتلى هم ثلاثة شبّان تبلغ أعمارهم 19 و20 و22 عاماً وأنّهم قتلوا خلال حفلة ساهرة أقيمت داخل شقّة مستأجرة عبر "إير بي أن بي"، منصّة تأجير الشقق بين الأفراد.

وسارع رئيس بلدية تورونتو جون توري إلى التنديد بالواقعة، معتبراً ما حصل "غير مقبول على الإطلاق" ومؤكّداً أنّه "عازم على العمل مع الشرطة والسلطات (الإقليمية والفدرالية) لمكافحة العنف المسلّح في المدينة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها إطلاق نار في مسكن مستأجر عبر منصة "إير بي أن بي" في تورونتو.

وفي كانون الثاني/يناير 2019 أصيب طالب بالرصاص خلال حفلة نظّمت في شقة استؤجرت عبر المنصّة، كما وقع حادث آخر مماثل في نيسان/أبريل الماضي، وفقاً لوسائل إعلام محليّة.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر تعهّدت "إير بي أن بي" التحقّق من صحّة المعلومات المتعلّقة بالشقق المعروضة للإيجار عبر موقعها، بعد وقوع حوادث في عدد من هذه الشقق، بينها إطلاق نار أسفر عن خمسة قتلى في كاليفورنيا.

والسبت نقلت شبكة "سي تي في" التلفزيونية عن متحدّث باسم "إير بي أن بي" أسفه لـ"المأساة" التي وقعت في تورنتو، مشيراً إلى أنّ المنصّة تتعاون مع الشرطة لمساعدتها في التحقيق.

وأضاف المتحدّث "لا نتسامح مع هذا النوع من السلوك ونحن نحظر على منصّتنا الإيجارات الرامية لتنظيم حفلات".

وتشهد تورونتو عمليات إطلاق نار تنسب غالباً إلى عصابات.

وسجّلت في المدينة خلال العام 2019 نحو 490 عملية إطلاق نار خلّفت 44 قتيلاً، بحسب إحصاءات الشرطة.

© 2020 AFP