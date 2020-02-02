دوري أبطال أفريقيا: النجم الساحلي والترجي والوداد والرجاء والأهلي والزمالك إلى ربع النهائي

لقطة من مباراة النجم الساحلي التونسي والأهلي المصري، 25 كانون الثاني/يناير 2020

حسمت فرق النجم الساحلي والترجي التونسيان والأهلي والزمالك المصريان وقطبا مدينة الدار البيضاء المغربية الوداد والرجاء، تأهلها إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

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حسمت ست فرق عربية تأهلها إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا مع نهاية دور المجموعات، وهي النجم الساحلي التونسي ومواطنه الترجي حامل اللقب، وقطبا مدينة الدار البيضاء المغربية، الرجاء والوداد، والغريمان التقليديان المصريان الأهلي والزمالك. وسيرافق هذه الفرق الستة فريقا ماميلودي صانداونز الجنوب أفريقي، ومازيمبي الكونغولي الديمقراطي.

لم يجد النجم الساحلي التونسي أي عائق أمامه لبلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، وتصدر مجموعته الثانية إثر فوزه على ضيفه بلاتينيوم من زيمبابوي 2-صفر في رادس، مستفيدا من تعادل الأهلي المصري ومضيفه الهلال السوداني 1-1 في مباراة صاخبة السبت في أم درمان.

وتصدر النجم الساحلي برصيد 12 نقطة وبفارق نقطة واحدة أمام الأهلي، والهلال ثالثا بعشر نقاط وبلاتينيوم رابعا بنقطة واحدة.

وتسحب قرعة الدورين ربع النهائي ونصف النهائي في التاسع من شباط/فبراير الجاري في القاهرة.

وستوضع الفرق الأربعة متصدرة المجموعات في وعاء على أن تواجه الفرق التي حلت وصيفة في مجموعاتها، وتقام مباريات ذهاب ربع النهائي في 28 و29 شباط/فبراير والإياب في 6 و7 آذار/مارس المقبل.

وضرب فريق المدرب الاسباني خوان كارلوس غاريدو بقوة مع بداية الشوط الثاني، إذ افتتح هدافه الجزائري كريم العريبي التسجيل برأسية في قلب المرمى إثر عرضية متقنة من إيهاب المساكني (48)، وأضاف مالك بعيو الثاني بطريقة مشابهة لهدف العريبي ومن صناعة المساكني أيضا (72).

ونجا الأهلي من ملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان بتعادل مع مضيفه الهلال السوداني 1-1 تأهل به إلى ربع النهائي.

تقدم الأهلي عن طريق محمد مجدي "أفشه" (48) وتعادل للهلال عبد الرزاق عمر (90+5).

وللمرة الرابعة يفشل الأهلي في تحقيق الفوز بملعب الجوهرة، بعدما التقى الفريقان ثماني مرات فاز الأهلي في ثلاث وتعادلا في ثلاث وفاز الهلال مرتين.

صنداونز يحسم صراع الصدارة مع الوداد

واستحوذ ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي على صدارة الثالثة بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي 1-صفر في بريتوريا.

وهذه الخسارة الأولى للفريق المغربي على المستوى القاري هذا الموسم، كما أنها الخسارة الأولى له بإشراف مدربه الجديد الفرنسي سيباستيان ديسابر، علما أن الفريقين ضمنا تأهلهما إلى ربع النهائي في مرحلة سابقة.

وفي المجموعة عينها فرّط اتحاد العاصمة الجزائري بفوز شرفي على ضيفه بترو أتلتيكو الأنغولي بعدما تقدم حتى الدقيقة 80 بهدفين نظيفين، قبل أن ينتفض الضيوف في الدقائق العشر الأخيرة ويدركوا التعادل 2-2 على ملعب البليدة.

مازيبمي يتابع هوايته

وفي المجموعة الأولى، عزز مازيمبي الكونغولي الديمقراطي صدارته، بتغلبه على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي 3-1 في لوبومباشي.

سجل للفائز جاكسون موليكا (32 من ركلة جزاء و79) وشيكو أوشيندي (61)، ولزيسكو وينستون كالينغو (34).

وأنهى الزمالك المصري دور المجموعات بتعادل سلبي ومضيفه بريميرو أغوستو الأنغولي.

بتلك النتيجة ظل الزمالك في المركز الثاني رافعا رصيده إلى 9 نقاط، فيما رفع بريميرو رصيده إلى 4 نقاط مودعا البطولة في المركز الثالث.

خسارة أولى للترجي بعد 20 مباراة

وتوقف عداد الترجي التونسي حامل اللقب في الموسمين الماضيين عند 20 مباراة من دون خسارة في دوري الأبطال، بعدما انهزم أمام مضيفه شبيبة القبائل الجزائري بهدف ضمن المجموعة الرابعة.

ولم تؤثر الخسارة على موقع الفريق التونسي الذي استمر في الصدارة متفوقا بفارق المواجهات على الرجاء البيضاوي المغربي الفائز بدوره على فيتا كلوب الكونغولي بالنتيجة عينها.

فرانس24/ أ ف ب