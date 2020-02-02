ضربات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ مجددا من القطاع

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القدس (أ ف ب)

قصفت طائرات حربية إسرائيلية ليل السبت الأحد أهدافا لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صواريخ من القطاع الفلسطيني باتجاه جنوب إسرائيل، حسبما أعلن الجيش الاسرائيلي.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية التي تسيطر على معابر غزة، تعليق شحنات الاسمنت الموجهة إلى القطاع وتعليق 500 تصريح تجاري بالدخول إلى اسرائيل من غزة "حتى إشعار آخر".

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء خطته لتسوية النزاع الاسرائيلي الفلسطيني، أطلق العديد من الصواريخ من غزة باتجاه مناطق في جنوب إسرائيل ما أثار ردودا إسرائيلية.

ورفض الفلسطينيون الخطة التي تتضمن ضم إسرائيل لمناطق شاسعة في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل منذ 1967.

وأوضح الجيش الاسرائيلي في بيان أن الضربات الاسرائيلية شنتها ليل السبت الأحد "طائرات ومروحيات قتالية استهدفت مواقع إرهابية لحماس في شمال قطاع غزة".

ومن بين الأهداف "بنية تحت الأرض (...) تضم مبنى يستخدم قاعة عمليات" بحسب البيان.

ولم تؤد هذه الضربات إلى إصابات كما ذكرت مصادر أمنية تابعة لحماس التي تسيطر على القطاع.

من جهة أخرى قالت الهيئة المكلفة العمليات المدنية في الأراضي الفلسطينية في وزارة الدفاع الاسرائيلية (كوغات) إن "شحنات الاسمنت ستعلق وسيلغى 500 تصريح تجاري للدخول إلى اسرائيل حتى إشعار آخر (...) بسبب استمرار إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من قطاع غزة".

وتطبق حاليا هدنة بين اسرائيل وحماس اللتين تواجهتا منذ 2008 في ثلاث حروب في قطاع غزة الذي يخضع لحصار اسرائيلي.

© 2020 AFP