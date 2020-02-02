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فيروس كورونا: فرنسا تستقبل مواطنيها الوافدين من الصين في مركز حجر صحي جنوب البلاد

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صورة ملتقطة من شاشة فرانس24
صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 © فرانس24
نص : عهد الكلاس

مع زيادة عدد الوفيات المؤكدة في الصين جراء فيروس كورونا إلى 304، وزيادة عدد الإصابات. تستمر العديد من البلدان، مثل فرنسا وبريطانيا، بإجلاء رعاياها من مقاطعة هوبي الصينة بؤرة الوباء. في التقرير التالي نلقي نظرة على مركز الحجر الصحي في بلدة "كاري لو رويه" في جنوب فرنسا، الذي ينقل إليه الواصلون من الصين بغية التأكد من عدم إصابتهم بالفيروس التنفسي المميت، ومن المقرر أن يمكثوا فيه أربعة عشر يوما، وهي فترة حضانة الفيروس.

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