كيف استقبل الشارع العراقي خبر تعيين محمد توفيق علاوي رئيسا للوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة ؟

صورة ملتقطة من شاشة فرانس24 لرئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي © فرانس24

في الوقت الذي لاتزال نار الاحتجاجات مستعرة في أرجاء العراق، تبيانت ردود فعل الشارع العراقي حول خبر تكليف محمد توفيق علاوي من طرف الرئيس العراقي برهم صالح بتشكيل الحكومة، فيصر البعض على أن المترشح يجب أن يكون بعيدا عن دائرة الأحزاب التي حكمت العراق الفترة الماضية، في حين يؤيد البعض الآخر هذا التكليف للحد من "استمرار الفوضى". وبالنسبة للكتل السياسية، فقد دعا مقتدى الصدر وجبهة الإنقاذ والتنمية البرلمانية علاوي إلى عدم الاستسلام للضغوط، كما رحبت ممثلة الأمم المتحدة لدى العراق بتعيين العلاوي.