مقتل عشرين مدنيا في "هجوم جهادي" شمال بوركينا فاسو (رسمي)

إعلان اقرأ المزيد

واغادوغو (أ ف ب)

قتل 20 مدنيا الليلة الماضية في "هجوم جهادي" في قرية لامدامول على بعد 40 كلم من غورغادجي، التابعة لمقاطعة سينو في شمال بوركينا فاسو، كما افاد مصدر امني الأحد.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس ان "مسلحين مجهولين هاجموا قرية لامدامول ليل السبت الى الاحد وقتلوا ما لا يقل عن 20 مدنيا. قتل المهاجمون المدججون بالسلاح على متن الدراجات النارية السكان".

واكد مصدر امني اخر لفرانس برس وقوع الهجوم الجهادي، موضحا انه جاء "بعد تهديد السكان قبل بضعة ايام بوجوب مغادرة القرية".

واضاف ان "قوات الدفاع والامن تعمل ليل نهار لتأمين المنطقة والسكان، ولكن من الصعوبة ان يكونوا في كل مكان".

يأتي الهجوم على المدنيين بعد اسبوع من هجمات مماثلة في شمال البلاد ووسطها.

ففي 25 كانون الثاني/يناير قتل 39 مدنيا في هجوم جهادي على قرية في منطقة تونغوماييل بمقاطعة سوم.

وتشهد بوركينا المحاذية لمالي والنيجر هجمات جهادية منذ 2015 خلفت نحو 800 قتيل.

وافادت الامم المتحدة ان الهجمات الجهادية في مالي والنيجر وبوركينا اسفرت عن اربعة الاف قتيل في 2019 وتسببت بازمة انسانية غير مسبوقة مع فرار 600 الف شخص من اعمال العنف.

© 2020 AFP