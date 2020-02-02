من حق الإيرانيين الاختيار بين توجهات مختلفة في الانتخابات التشريعية (روحاني)

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طهران (أ ف ب)

رأى الرئيس الايراني حسن روحاني الاحد انه يجب تمكين الايرانيين من "حق الاختيار" بين توجهات مختلفة، وذلك على خلفية جدل متصاعد بشأن عدم قبول ترشح آلاف للانتخابات التشريعية المقررة في 21 شباط/فبراير.

أدلى روحاني بهذه التصريحات في خطاب امام ضريح الامام روح الله الخميني اشاد فيه بالارث السياسي لمؤسس جمهورية ايران الاسلامية في سياق الاحتفالات السنوية بثورة 1979.

وأكد روحاني في خطابه الذي نقله التلفزيون العام ان "الامام (الخميني) كان شدد على وجوب مشاركة الناس في كافة الانتخابات وأن لهم الحق في الاختيار".

وأضاف "كل من يمنع الناس من الاختيار ولا يسمح لهم بالاختيار بين توجهات مختلفة، وكل من يثبط الناس عن التوجه لصناديق الاقتراع، هو بالتأكيد بعيد جدا عن نهج الامام".

ويدور جدل حاد منذ أسبوعين بين ائتلاف يدعم روحاني المحافظ المعتدل، ومجلس صيانة الدستور الهيئة المكلفة المصادقة على الترشيحات للانتخابات.

وبحسب أرقام المجلس الذي يهيمن عليه المحافظون المتشددون، تم رفض ترشح نحو 9500 شخص (من نحو 14500) بينهم 92 نائبا حاليا من توجهات مختلفة. ويمكن لهؤلاء المرشحين الطعن في رفض ملفاتهم.

وبعد أن أشاد بالخميني باعتباره "أبا الفكرة الجمهورية في ايران"، قال روحاني ان الخميني "رفض" بعد انتصار الثورة على نظام الشاه (في 11 شباط/فبراير 1979)، ارساء "خلافة" و"اختار الجمهورية الاسلامية".

وأشار الرئيس الايراني في خطابه الى ثورة دستورية فاشلة في 1905 كانت اول محاولة لارساء ديموقراطية في ايران لكنها فشلت وتم بعدها ببضع سنوات ارساء نظام ملكي مطلق.

وحذر روحاني ان الامر ذاته يمكن أن يحدث مع الجمهورية الاسلامية اذا تحولت الانتخابات الى مجرد "احتفال" وسط مشاركة شعبية ضعيفة.

ومنذ منتصف كانون الثاني/يناير كثف روحاني نداءاته لتعبئة الناخبين في حين توقع العديد من المحللين ان يمنى الائتلاف الحكومي المكون من معتدلين واصلاحيين بهزيمة في 21 شباط/فبراير.

وكان حذر الاثنين من تهديدات قال انها تستهدف "الديموقراطية والسيادة الوطنية" للجمهورية الاسلامية.

© 2020 AFP