وصول رعايا مغاربة تم إجلاؤهم من الصين بسبب فيروس كورونا إلى المغرب

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الرباط (أ ف ب)

حطت الأحد في المغرب طائرة تقل رعايا مغاربة تم إجلاؤهم من مدينة ووهان الصينية مركز انتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس، على أن يتم وضعهم تحت مراقبة طبية لمدة 20 يوما.

وحطت طائرة الخطوط الجوية المغربية بمطار بنسليمان (نحو 58 كيلومتر جنوب الرباط) حيث استقبلهم طاقم من أطباء مدنيين وعسكريين. وسيرافقهم هذا الطاقم إلى مستشفى في مدينة مكناس (وسط) والمستشفى العسكري بالرباط، بحسب بيان لوزارة الصحة المغربية التي لم تحدد عدد القادمين على متن هذه الرحلة.

وكان المغرب الذي لم يسجل أي إصابة بالفيروس، أعلن الاثنين أنه سيجلي مئة من رعاياه من مدينة ووهان الصينية التي ظهر فيها الفيروس للمرة الأولى في كانون الأول/ديسمبر، والذي أودى بأكثر من 300 شخص في الصين.

وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن المعنيين "سيتم وضعهم تحت المراقبة الطبية الدقيقة لمدة 20 يوما من طرف فرق طبية وتمريضية مكونة ومدربة لهذا الغرض".

وجدد البيان التأكيد على عدم تسجيل أي إصابة حتى الآن بهذا الفيروس في المغرب.

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية أعلنت الخميس تعليق رحلاتها بين الدار البيضاء وبكين من نهاية كانون الثاني/يناير وحتى 29 شباط/فبراير على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الصين الأحد إغلاق مدينة رئيسية أخرى بعيدة عن مركز انتشار الفيروس.

© 2020 AFP