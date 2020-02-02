وفاة مايك مور المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية

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ويلينغتون (أ ف ب)

توفي المدير السابق لمنظمة التجارة العالمية مايك مور رئيس الوزراء النيوزلندي السابق عن 71 عاما الأحد في مدينة أوكلاند، حسبما أعلنت زوجته.

وكان مور المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من 1999 إلى 2002 الفترة التي أشرف فيها على انضمام الصين إلى المنظمة.

وفي 2001 أطلق مور دورة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تهدف إلى خفض الحواجز الجمركية على المستوى العالمي.

وكان هذا الرجل "العصامي" تخلى عن الدراسة في سن الخامسة عشرة. وقد أصبح رئيسا لحكومة نيوزيلندا لحوالى شهرين قبل أن يغادر المنصب بعد هزيمة الحزب العمالي في الانتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر 1990. وتولى مور بعد ذلك قيادة المعارضة لثلاث سنوات.

وبدأت الحالة الصحية للرجل الذي أصبح في سن السادسة عشرة عضوا في الحزب العمالي كما تذكر زوجته إيفون مور، تتدهور اعتبارا من 2015 على أثر إصابته بجلطة دماغية.

© 2020 AFP