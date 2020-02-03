اصابة موراتا قد تمنعه من المشاركة ضد ليفربول في دوري الابطال

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مدريد (أ ف ب)

أعلن نادي اتلتيكو مدريد الاسباني بأن مهاجمه الدولي الفارو موراتا يعاني من اصابة في فخذه الايمن ما يجعل الشكوك تحوم حول مشاركته في المباراة ضد ليفربول الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا خلال الشهر الحالي.

وقال النادي في بيان إن "الفارو موراتا يعاني من اصابة عضلية في الفخذ الايمن. عودته الى الملاعب تتحدد من خلال تجاوبه مع العلاج".

واصيب موراتا خلال الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد ريال مدريد في دربي المدينة السبت في الدوري المحلي.

ويستقبل اتلتيكو ليفربول حامل اللقب القاري على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الاسبانية في 18 شباط/فبراير الحالي ويأمل ان يتمكن موراتا من المشاركة لا سيما في ظل غياب المهاجمين دييغو كوستا والبرتغالي جواو فيليكس.

© 2020 AFP