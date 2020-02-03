الإمارات العربية المتحدة: اكتشاف حقل غاز ضخم سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي

ا ف ب/AFP

في حدث سيمكن دولة الإمارات من الاقتراب من تحقيق اكتفائها الذاتي، تم اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي بمخزون ضخم يقدّر بنحو 80 تريليون قدم مكعب في المنطقة المشتركة الواقعة بين إمارتي دبي وأبوظبي. يذكر أن الإمارات تستورد جزءا كبيرا من احتياجاتها من الغاز من قطر على الرغم من العلاقات المقطوعة بين البلدين.

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أعلنت الإمارات الإثنين اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي بمخزون ضخم يقدّر بنحو 80 تريليون قدم مكعب، معتبرة أن الاكتشاف يسهم في "الاقتراب" من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة الخليجية المنتجة للنفط.

وقالت الإمارات إنّ الحقل المكتشف يقع في المنطقة المشتركة الواقعة بين إمارتي دبي وأبوظبي والتي تبلغ مساحتها 5 آلاف كيلومتر مربع.

وقد وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" و"هيئة دبي للتجهيزات" على اتفاقية لتطوير موارد الغاز في المشروع المشترك الذي أُطلق عليه اسم "حقل جبل علي"، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتستورد دولة الإمارات جزءا كبيرا من احتياجاتها من الغاز من قطر على الرغم من العلاقات المقطوعة بين البلدين الجارين منذ حزيران/يونيو 2017.

ولم يحدّد البيان الإماراتي إطارا زمنيا لبدء انتاج الغاز من الحقل أو كلفة المشروع، علما أن الغاز المكتشف قريب من سطح الأرض ويحتاج إلى معدات متطورة لاستخراجه.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات عن اكتشاف وإضافة احتياطيات جديدة تقدر بـ7 مليارات برميل من النفط الخام و58 تريليون قدم مكعب قياسية من الغاز التقليدي.

ورفع هذا الاكتشاف احتياطيات الإمارات من الخام إلى 105 مليارات برميل ومن الغاز التقليدي إلى و273 تريليون قدم مكعب ومن الغاز غير التقليدي إلى 160 تريليون قدم مكعب قياسية.

فرانس24/أ ف ب