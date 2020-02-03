الدوري الأميركي للمحترفين: باكس يستعيد توازنه بقيادة أنتيتوكونمبو

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واشنطن (أ ف ب)

استعاد ميلووكي باكس، متصدر المنطقة الشرقية والترتيب العام، توازنه يقيادة اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو وأسقط ضيفه فينيكس صنز 129-108 الأحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، فيما سقط دنفر ناغتس بطريقة غير متوقعة امام مضيفه ديترويت بيستونز بعد يومين فقط على اسقاطه باكس.

في المباراة الاولى، عاد ميلووكي الى سكة الانتصارات بقيادة أنتيتوكونمبو الذي كان قريبا من تحقيق "تريبل دابل" بتسجيله 30 نقطة، 19 متابعة و9 تمريرات حاسمة، ليقود فريقه الى الفوز الثاني والاربعين هذا الموسم مقابل سبع هزائم فقط.

وأضاف كريس ميدلتون 25 نقطة لأصحاب الارض وبروك لوبيز 17 نقطة وتسعة تصديات، فيما كان دنفر بوكر الافضل في صفوف الضيوف برصيد 32 نقطة.

وقال لوبيز بعد اللقاء "نعتمد جميعا على بعضنا البعض ونريد أن نتحسن كل ليلة".

في المباراة الاخرى، خسر دنفر ناغتس وصافة المنطقة الغربية لصالح لوس أنجليس كليبيرز بعد خسارته المفاجئة بعد التمديد 128-123 امام ديترويت بيستونز، بعد يومين فقط من الاداء الجماعي المميز الذي مكنه من تخطي عقبة باكس.

وفشل ناغتس في المحافظة على تقدم بلغ 21 نقطة امام بيستونز والافادة من اصابة نجم الاخير ديريك روز.

ولم تكن الـ"تريبل دابل" التي حققها الصربي نيكولا يوكيتش (39 نقطة، 11 متابعة و10 تمريرات حاسمة) كافية لقيادة ناغتس الى الفوز. وعندما قلص الفارق الى ثلاث نقاط بثلاثية قبل 30 ثانية من النهاية، سلة من ثون مايكر في الهجمة التالية قضت على آمال الضيوف.

وقدم بيستونز أداء جماعيا مميزا حيث تجاوز سبعة لاعبين عتبة العشر نقاط، وكان أندري دروموند أفضلهم بـ21، أضاف اليها 17 متابعة، فيما حقق ريجي جاكسن 20 نقطة من مقاعد البدلاء علما أن دكة بيستونز ساهمت بـ62 نقطة.

وبات في رصيد بيستونز الذي حقق فوزه الاول في ست مباريات، 18 انتصارا مقابل 33 هزيمة في المركز 11 في المنطقة الشرقية، متخلفا بأربع مباريات عن أورلاندو ماجيك الذي يحتل المركز الثامن الاخير المؤهل في المنطقة الشرقية الى الادوار الاقصائية "بلاي اوف".

© 2020 AFP