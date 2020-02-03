اللجنة العسكرية المشتركة حول ليبيا تجتمع الاثنين في جنيف (الامم المتحدة)

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جنيف (أ ف ب)

قالت الأمم المتحدة إن ممثلين عن الأطراف المتحاربة في ليبيا مجتمعون في جنيف الاثنين في إطار لجنة عسكرية مشتركة ترعاها المنظمة الدولية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن خمسة من كبار الضباط الذين عينتهم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها وخمسة عينتهم القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، يشاركون في المحادثات.

ويدير هذه المحادثات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، الذي دان الأسبوع الماضي استمرار التدخل الخارجي في شؤون هذا البلد رغم مقررات مؤتمر برلين.

وتعهد زعماء روسيا وتركيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في قمة في برلين الشهر الماضي بوقف التدخل في ليبيا واحترام حظر إرسال الأسلحة إليها لمساهمة في إنهاء الحرب الأهلية الليبية.

وتعيش ليبيا حالة من الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011.

وازدادت حدة النزاع في البلاد العام الماضي مع بدء المشير خليفة حفتر في نيسان/ابريل هجوماً للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

© 2020 AFP