تصنيف المحترفات: كينن الى أفضل تصنيف في مسيرتها بعد تتويجها في استراليا

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باريس (أ ف ب)

ارتقت الاميركية الصاعدة صوفيا كينن الى المركز السابع في تصنيف رابطة المحترفات لكرة المضرب الصادر الاثنين، وهو الاعلى في مسيرتها الاحترافية، مكافأة لتتويجها السبت بباكورة ألقابها الكبرى في بطولة أستراليا المفتوحة، فيما تقدمت الرومانية سيمونا هاليب الى الوصافة خلف الاسترالية آشلي بارتي على حساب التشيكية كارولينا بليشكوفا.

وحققت كينن (21 عاما) اللقب في ملبورن السبت على حساب الاسبانية غاربيني موغوروسا، في نهائي لم يتوقع الكثيرون أن تكون هاتان اللاعبتان طرفيه قبل انطلاق المنافسات، لتتقدم ثمانية مراكز وتدخل نادي العشر الاوليات للمرة الاولى في مسيرتها وتصبح أول أميركية في التصنيف امام سيرينا وليامس التي خرجت من الدور الثالث.

وتقدمت موغورسا المصنفة اولى عالميا سابقا والتي لعبت للمرة الاولى منذ عام 2014 في احدى بطولات الغراند سلام كلاعبة غير مصنفة، 16 مركزا وباتت سادسة عشرة بعد أن بلغت أول نهائي في البطولات الأربع الكبرى منذ ويمبلدون 2017 المتوجة بلقبها اضافة لرولان غاروس الفرنسية عام 2016.

وخطفت هاليب التي بلغت نصف النهائي قبل أن تخرج امام موغوروسا، المركز الثاني من بليشكوفا التي ودعت المنافسات باكرا من الدور الثالث بعد أن بلغت المربع الذهبي العام الماضي.

وكلّف فقدان اليابانية ناومي اوساكا اللقب بخسارتها من الدور الثالث امام المراهقة الاميركية كوكو غوف، تراجعها ستة مراكز لتصبح عاشرة، وبقيت بارتي أولى بعد بلوغها نصف النهائي حيث خرجت امام كينن.

في ما يأتي ترتيب العشر الأوليات:

1- الأسترالية آشلي بارتي 8367 نقطة

2- الرومانية سيمونا هاليب 6101

3- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5290

4- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 4775

5- السويسرية بيليندا بنسيتش 4675

6- الكندية بيانكا أندرييسكو 4665

7- الاميركية صوفيا كينن 4495

8- الهولندية كيكي برتنز 3965

9- الأميركية سيرينا وليامس 3915

10- اليابانية ناومي أوساكا 3626

© 2020 AFP