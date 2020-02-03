تصنيف المحترفين: ديوكوفيتش يتربع مجددا على الصدارة بعد تتويجه الثامن في ملبورن

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

تربع الصربي نوفاك ديوكوفيتش مجددا على صدارة ترتيب رابطة اللاعبين المحترفين، بعد تتويجه الأحد بلقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، للمرة الثانية تواليا والثامنة في مسيرته بفوزه في النهائي على النمسوي دومينيك تييم.

وأزاح ديوكوفيتش الذي رفع رصيده الى 17 لقبا في الغراند سلام، غريمه الإسباني رافايل نادال عن الصدارة بعد فشل الأخير في الوصول الى أبعد من الدور ربع النهائي، ليستعيد الصربي الزعامة التي تخلها عنها للأخير في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على الرغم من فوزه بلقبه الخامس في دورة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، وانسحاب الإسباني من الدور نصف النهائي بسبب إصابة في عضلات البطن.

ومن جهته، صعد تييم من المركز الخامس الى الرابع وأصبح على بعد 85 نقطة فقط من الأسطورة السويسرية روجيه فيدرر الذي انتهى مسعاه للقب السابع في ملبورن والـ21 في الغراند سلام عند نصف النهائي بخسارته أمام ديوكوفيتش.

ووصل الأسترالي نيك كيريوس الى أفضل ترتيب له منذ آب/أغسطس بصعوده ستة مراكز ليصبح العشرين بوصوله الى الدور الرابع لبطولة التي استضافتها بلاده قبل السقوط أمام نادال.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 9720 نقطة

2- الإسباني رافايل نادال 9395

3- السويسري روجيه فيدرر 7130

4- النمسوي دومينيك تييم 5960

5- الروسي دانييل مدفيديف 5960

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 4745

7- الألماني ألكسندر زفيريف 3885

8- الإيطالي ماتيو بيريتيني 2905

9- الفرنسي غايل مونفيس 2700

10- البلجيكي دافيد غوفان 2555

© 2020 AFP