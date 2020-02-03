رئيس الوزراء الإسرائيلي يزور أوغندا لتعزيز العلاقات

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عنتيبي (أوغندا) (أ ف ب)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى أوغندا الاثنين لعقد اجتماع مع رئيسها يوري موسيفيني، في زيارة تهدف لتعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

وقال مصوّر فرانس برس إن نتانياهو وصل إلى مطار مدينة عنتيبي برفقة زوجته ساره قبل التوجّه للقاء موسيفيني.

وزار نتانياهو أوغندا آخر مرّة في تموز/يوليو 2016 لإحياء ذكرى مرور 40 عامًا على عملية تحرير الرهائن الإسرائيليين من ركاب طائرة خطفها فلسطينيون في مطار عنتيبي وقتل فيها شقيقه يوناتان.

وقبيل مغادرته إسرائيل، قال نتانياهو إنه يهدف إلى "تعزيز العلاقات" مع أوغندا ويأمل في "جلب أخبار جيّدة جداً لدولة إسرائيل" من الزيارة.

وقال للصحافيين "أقوم بزيارة جديدة إلى إفريقيا، هذه زيارتي الخامسة في غضون نحو ثلاث سنوات ونصف".

وأضاف أن "هذه العلاقات مهمة للغاية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية".

وعززت إسرائيل خلال السنوات الأخيرة علاقاتها بالدول الإفريقية، فتحسنّت بعد فترة صعبة إذ وقف العديد من قادة إفريقيا في حقبة ما بعد الاستقلال مع العرب ونظروا بعين الريبة إلى دعم الدولة العبرية للفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

ومع تطور الخبرة الإسرائيلية في التكنولوجيا العسكرية والزراعية، ازدادت فرص التجارة مع إفريقيا.

وتقيم الدولة العبرية حاليًا علاقات دبلوماسية مع 39 من 47 دولة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

© 2020 AFP