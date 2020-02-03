مقتل جنود أتراك وسوريين في تبادل للقصف بين القوات السورية والجيش التركي بإدلب

أ ف ب

أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أربعة من جنودها قتلوا فيما جرح تسعة آخرون الاثنين في "قصف مدفعي كثيف لقوات النظام" السوري في منطقة إدلب (شمال غرب سوريا). وأضافت أن الجيش التركي رد و"دمر عددا من الأهداف". وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان لاحقا مقتل ستة جنود سوريين في قصف تركي ردا على القصف السوري.

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أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أربعة جنود أتراك قتلوا وجرح تسعة آخرون الاثنين في "قصف مدفعي كثيف لقوات النظام" السوري في منطقة إدلب (شمال غرب سوريا)، موضحة أن الجيش التركي رد و"دمر عددا من الأهداف".

ويأتي ذلك في وقت ذكرت فيه إحدى وسائل الإعلام التركية الأحد أن الجيش التركي أرسل تعزيزات إلى المنطقة لدعم القوات المتمركزة في هذه النقاط.

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وأوضحت وزارة الدفاع التركية أن الجنود تعرضوا للقصف على الرغم من تنسيق سابق بشأن مواقع وجودهم في المنطقة. وقالت إن تركيا تتابع التطورات الأخيرة عن كثب، وإن الإجراءات اللازمة ستتخذ.



وتقيم تركيا 12 نقطة مراقبة في المنطقة بموجب اتفاق مع روسيا لمنع هجوم من النظام السوري.

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في وقات لاحق مقتل ستة جنود سوريين في قصف تركي ردا على القصف السوري.

من جهته، ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستواصل الرد على الهجمات على قواتها في منطقة إدلب. وقال للصحفيين في اسطنبول: "رددنا بالمثل على هذه الهجمات وسنواصل القيام بذلك، سواء كان ذلك بالمدفعية أو بقذائف الهاون. عازمون على مواصلة عملياتنا من أجل أمن بلدنا وشعبنا وإخواننا في إدلب".



وكان أردوغان قد حذر الجمعة من أن أنقرة يمكن أن تستخدم "القوة العسكرية" ضد سوريا وحمل بعنف على وحشية" نظام دمشق.



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رغم أن روسيا تدعم الرئيس بشار الأسد وتركيا تدعم فصائل مسلحة، فإن أنقرة وموسكو تعملان على تسوية النزاع المستمر منذ تسع سنوات.



وكانت تركيا قد شنت ثلاث عمليات عسكرية ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" في سوريا والمقاتلين الأكراد السوريين في 2016 و2018 و2019.

ولقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة بأن القوات التركية قد تشن عملية عسكرية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا ما لم تتم تسوية الوضع في المنطقة فورا.

فرانس24/ أ ف ب