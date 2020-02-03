كرة القدم الأمريكية: كانساس سيتي تشيفز يحرز لقب "سوبر بول" لأول مرة خلال 50 عاما

توج كانساس سيتي تشيفز مساء الأحد بلقب بطل دوري كرة القدم الأمريكية "سوبر بول" للمرة الأولى في خمسين عاما، بعد أن تفوق 31-20 على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز في المباراة النهائية. وتعتبر هذه المباراة الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي حيث جذبت حوالي 100 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.

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أحرز فريق كانساس سيتي تشيفز لقب دوري كرة القدم الأمريكية (سوبر بول) بعد تفوقه مساء الأحد على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز 31-20 في المباراة النهائية للمسابقة ليتوج لأول مرة في 50 عاما.



وكان تشيفز متأخرا 20-10 في الربع الأخير قبل أن يتألق باتريك ماهومز ويقود فريقه لتسجيل النقاط المتتالية في أكثر من خمس دقائق بقليل ليمنح الأفضلية لكانساس سيتي.



وبدا أن سان فرانسيسكو سيحرز لقبه الأول في 25 عاما في ظل التقدم بعشر النقاط والاقتراب من نهاية المباراة لكن تألق ماهومز قلب الأمور رأسا على عقب قبل أن تنطلق احتفالات صاخبة من تشيفز.



ونال ماهومز (24 عاما) جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية ليكون على مستوى التوقعات بأن يصبح النجم القادم في اللعبة.



وتشاركت نجمتا موسيقى البوب جنيفر لوبيز وشاكيرا في إحياء حفل أقيم خلال فترة الاستراحة بعد نهاية النصف الأول للمباراة التي تعد الحدث السنوي الأكبر الذي يعرض على التلفزيون الأمريكي حيث جذبت نحو 100 مليون مشاهد في الولايات المتحدة.

فرانس 24 / رويترز