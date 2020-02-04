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فيديو: الرأي العام الإسرائيلي بين مؤيد ومشكك في التقارب بين نتانياهو والبرهان

نشرت في: آخر تحديث:

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا. 03/02/2020
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في أوغندا. 03/02/2020 © رويترز
نص : فرانس 24 تابِع

تباحث رئيس الوزراء الإسرائيلي الاثنين مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان حول "تطبيع" العلاقات، خلال لقاء في عنتيبي بأوغندا، وفق ما أعلن مكتب بنيامين نتانياهو. وعقد البرهان أيضا اجتماعا الثلاثاء مع المجلس الحاكم السوداني لإطلاعه على ما جرى في اجتماعه مع نتانياهو. هذه الخطوة جاءت مفاجِئة لمجلس الوزراء الانتقالي، علما أنه أول لقاء من نوعه على هذا المستوى بين البلدين اللذين هما نظريا في حالة حرب.

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