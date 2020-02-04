الأمين العام للامم المتحدة يطالب "بوقف الاعمال الحربية" بين تركيا وسوريا في ادلب

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الامم المتحدة (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

طالب الأمين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الثلاثاء ب"وقف الأعمال الحربية" بين تركيا وسوريا في محافظة ادلب، لافتا الى "تغير في طبيعة النزاع يثير قلقا كبيرا".

وقال غوتيريش في مؤتمر صحافي "يجب وقف الأعمال الحربية قبل تصعيد يؤدي الى وضع يخرج تماما عن السيطرة".

وأضاف "نحن قلقون خصوصا (لرؤية) الجيش التركي والجيش السوري يتبادلان القصف" في منطقة ادلب، آخر معقل للفصائل الجهادية والمقاتلة في شمال غرب سوريا.

وأعلنت تركيا الثلاثاء أنها لن تسمح للنظام السوري بالتقدم في ادلب. وليل الاحد الاثنين، أسفر قصف مدفعي للجيش السوري عن ثمانية قتلى في الجانب التركي. وردت انقرة بقصف مواقع سورية ما أسفر عن 13 قتيلا على الاقل.

وخلال شهرين، نزح نحو نصف مليون شخص في شمال غرب سوريا بسبب الهجوم الذي تشنه قوات النظام بدعم من موسكو، على الجهاديين والفصائل المعارضة.

© 2020 AFP