الدوري الأميركي للمحترفين: ياتلر يقود ميامي لاكتساح فريقه السابق

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لوس انجليس (أ ف ب)

قاد جيمي باتلر ميامي هيت لاكتساح فريقه السابق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 137-106 بتسجيله 38 نقطة الإثنين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقدم باتلر أفضل مباراة له لهذا الموسم من حيث التسجيل (حقق أيضا 7 متابعات) من دون أن يشارك حتى في الربع الأخير، وذلك بعدما اطمأن مدربه إيريك سبويلسترا على نتيجة المواجهة التي كانت قياسية لأصحاب الأرض من حيث عدد النقاط في الشوط الثاني، إذ دكوا سلة سيكسرز بـ81 نقطة في طريقهم لتحقيق فوزهم الثاني والعشرين بين جماهيرهم من أصل 25 مباراة.

وقال باتلر الذي دافع عن ألوان سيكسرز الموسم الماضي بعد موسم وحيد أيضا في مينيسوتا تمبروولفز (بدأ مسيرته في الدوري مع شيكاغو بولز حيث لعب من 2011 حتى 2017)، أنه "لا يهمني المردود الهجومي ولا حتى المردود الدفاعي، كل ما يهمني هو الفوز".

ولعب السلوفيني غوران دراغيتش (24 نقطة) ودانكن روبنسون (19) وبام أديبايو (18 مع 11 تمريرة حاسمة و8 متابعات)، دورا حاسما أيضا في الانتصار الأكبر لهيت هذا الموسم إن كان من حيث الفارق مع منافسه أو عدد النقاط التي سجلها.

وأشار سبويلسترا الى أن "كل ما نريده هو التحسن مع تقدم الموسم وكنا ندرك بأن هذه المباراة هامة جدا انطلاقا من فكرة حسم سلسلة مواجهاتنا 3-1 (فاز هيت في ثلاث من المباريات الأربع ضد سيكسرز هذا الموسم) ضد أحد الفرق التي نتقارع معها في المنطقة الشرقية الحامية الوطيس".

وخلافا للعروض التي يقدمها على أرضه هذا الموسم حيث يملك أفضل سجل في الدوري بـ22 انتصارا في 24 مباراة، واصل سيكسرز الذي يحتل المركز السادس في المنطقة الشرقية، معاناته بين جمهوره بتلقيه هزيمته العاشرة في مبارياته الـ12 الأخيرة بعيدا عن ملعبه، وذلك على الرغم من جهود الكاميروني جويل إمبيد (29 نقطة مع 12 متابعة) ومايك سكوت (17 نقطة بينها 15 من 5 ثلاثيات من أصل 7 محاولات في غضون 18 دقيقة فقط).

وجاءت هزيمة سيكسرز على يد ميامي بفارق 31 نقطة بعد يومين فقط من تلقيه أسوأ هزيمة للموسم بفارق 21 نقطة على يد بروكلين نتس، وقد برر المدرب بريت براون هذا الأمر بالقول "نحن لا نلعب دفاعيا بالطريقة التي يمكننا أن نلعب بها. هذا هو السبب الأساسي ولا شيء سواه بالنسبة لي".

وعزز ميامي مركزه الرابع في المنطقة الشرقية بـ34 فوزا مقابل 15 هزيمة، وهو نفس سجل بوسطن سلتيكس الثالث الذي عاد من ملعب أتلانتا هوكس بفوزه الرابع تواليا بعد أن تغلب عليه 123-115.

ويدين سلتيكس بالفوز الى جايسون تاتوم (28 نقطة) الذي عوض غياب كمبا ووكر المريض بمساعدة كل من غوردون هايوورد (24 نقطة) وجايلن براون (21).

وفي الجهة المقابلة، ذهبت جهود تراي يونغ (34 نقطة ليسجل 30 أو أكثر للمباراة الـ25 هذا الموسم) وكيفن هيورتر (23 بينها 15 من 5 ثلاثيات) وجون كولينز (22 مع 11 متابعة) سدى، وتلقى هوكس هزيمته الـ38 في 51 مباراة، وبقي بالتالي في قاع المنطقة الشرقية بنفس سجل كليفلاند كافالييرز الذي خسر أمام ضيفه نيويورك نيكس 134-139 بعد التمديد رغم جهود كيفن لوف (33 نقطة مع 13 متابعة و6 تمريرات حاسمة).

© 2020 AFP