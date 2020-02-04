السباق نحو البيت الأبيض: هل يرشح الديمقراطيون السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز؟

الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، أيوا، الولايات المتحدة 04/02/2020 © فرانس24

في الوقت الذي بدأ فيه الحزب الديمقراطي الأمريكي مؤتمراته التحضيرية لاختيار منافس يواجه دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يتصدر السيناتور الاشتراكي بيرني ساندرز نتائج استطلاعات الرأي، ليكون ضمن أبرز مرشحين لنيل تزكية حزبه إلى جانب نائب الرئيس السابق جو بايدن، متصدر نتائج الاستطلاعات على المستوى الوطني. مراسل فرانس24 علي بردى التقى مناصري ساندرز في أيوا وأعدا التقرير التالي.