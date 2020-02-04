الولايات المتحدة: ترامب سيطل بخطاب "متفائل" حول حال الاتحاد

بدفع قوي من نتائج الاستطلاعات وشعور بالاطمئنان لجهة تبرئته من العزل، سيطل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطاب يحمل "رسالة جيدة جدا" أمام الكونغرس الذي يلتئم بكامل أعضائه للاستماع إلى خطاب حال الاتحاد. فقد وعد ترامب بخطاب "متفائل" خصوصا أن المؤشرات الاقتصادية تبدو جيدة جدا. من جهة أخرى، اتسم انطلاق الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية إيوا بفشل مدو، أتاح لترامب البقاء تحت الأضواء في مركز اللعبة السياسية.

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وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخطاب متفائل جدا أمام الكونغرس الذي يلتئم بكامل أعضائه للاستماع إلى خطاب حال الاتحاد قائلا إنه يحمل "رسالة جيدة جدا" فيما تتجه أنظاره إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل سعيا لولاية ثانية.

ويجتاز الرئيس الأمريكي فترة جيدة عموما، فتبرئته شبه المؤكدة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ حيث يحاكم بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس تثبت أن الحزب الجمهوري جاهز لدعمه.

والقضية الأوكرانية التي كانت وراء إطلاق إجراءات عزله لم تؤثر على قاعدته الناخبة التي لا تزال وفية له بحسب ما أظهرت استطلاعات الرأي. كما أنه قبل 300 يوم من الانتخابات الرئاسية، تبدو المؤشرات الاقتصادية جيدة جدا.

وما يزيد من الظروف المؤاتية للرئيس، الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المنافس التي انطلقت في ولاية إيوا وانتهت بفشل مدو أتاح له البقاء تحت الأضواء في مركز اللعبة السياسية، وهو الموقع المفضل لديه.

وقد أظهر أحدث استطلاع للرأي أعده معهد غالوب ونشر قبل ساعات من خطابه حول حال الاتحاد أن ترامب نال نسبة 49% من التأييد وهو أعلى مستوى يسجله منذ وصوله إلى السلطة في كانون الثاني/يناير 2017.

وخطابه حول حال الاتحاد مرتقب عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (2,00 ت غ) في مجلس النواب حيث تم اتهامه على خلفية القضية الأوكرانية، وسيكون تحت عنوان "العودة الكبرى لأمريكا".

وسيعبر موكب ترامب جادة بنسلفانيا وصولا إلى مبنى الكابيتول.

ويعد البيت الأبيض بأن يمضي ترامب "بلا هوادة" في حديثه عن الاقتصاد الأمريكي و"ازدهار فرص العمال" وكذلك الإشادة بالاتفاقات التجارية التي أبرمت في الآونة الآخيرة مع الصين وكندا والمكسيك والدفاع عن أدائه في مجال الهجرة. وقال أحد المسؤولين الكبار في الإدارة للصحافيين "أعتقد أن الخطاب سيحمل نبرة متفائلة جدا".

غير نادم

لكن هل سيتطرق إلى إجراءات العزل؟ يقول السناتور الجمهوري روي بلانت في صفحات نيويورك تايمز إن الرئيس سيمتنع عن ذكر تلك الكلمة موضحا "إنها فرصة للمضي قدما".

وأضاف في الوقت نفسه أن إمبراطور العقارات ونجم تلفزيون الواقع ليس من النوع الذي يمكنه أن يخفت صوته. وقال "الخيار الآخر هو الحديث مباشرة عن المسألة -- وهو غالبا هذا النوع من الأشخاص الذين يتحدثون مباشرة".

في المقابل، يمكن أن يعبر ترامب عن الأسف لما يتفق العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين أنه كان تصرفا خاطئا في الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشبهة فساد بحق أحد أكبر منافسيه الديمقراطيين، جو بايدن.

وقد يسعى أيضا لتهدئة الأجواء بتجنب الحديث عن موضوع العزل كليا، تماما كما فعل بيل كلينتون في خطابه عن حال الاتحاد عام 1999 بعد محاكمة عزله بتهمة الكذب بخصوص علاقته مع المتدربة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي.

وقال مسؤولو البيت الأبيض إنهم لا يعلمون ما ينوي فعله.

وسينظر ترامب في تلك القاعة إلى عدد من المشرعين، حيث غالبية ضئيلة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ ستنقذه من الإدانة خلال تصويت الأربعاء.

من الناحية النظرية سيكون الخطاب فرصة لمد اليد في أمة تعاني من انعدام الثقة.

لا نهاية في الأفق

وقبل وقت قصير من إلقاء الخطاب الثلاثاء، سيكون مجلس الشيوخ بصدد إنهاء محاكمة العزل. وقد أنهى المرافعات الإثنين.

ولكن رغم أن إجراءات العزل ستنتهي مع التصويت على الحكم الأربعاء، يقول الديمقراطيون إنهم سيستمرون في ملاحقة ترامب.

وقالت فال ديمينغز، أحد المدعين في محاكمة العزل أمام مجلس الشيوخ الإثنين إن "الجرائم الدستورية للرئيس ترامب وجرائمه بحق الشعب الأمريكي والأمة لا تزال مستمرة".

من جهته قال آدم شيف، كبير المدعين في المحاكمة "المؤامرة مستمرة، المخطط مستمر والخطر لن يتراجع" داعيا الجمهوريين إلى "النطق بالحقيقة المروعة".

ويضاف خطاب حال الاتحاد إلى جدول البرنامج السياسي الحافل قبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر.

وانطلق سباق الديمقراطيين لاختيار مرشحهم هذا الأسبوع مع انعقاد المجلس الانتخابي (كوكوس) في أيوا الإثنين وسط فوضى حيث لم يتمكن الحزب من نشر أي نتائج. وتجري بعد أسبوع الانتخابات التمهيدية في نيو هامشير، ومن هناك تتسارع وتيرة المجالس.

وسيكون العديد من المرشحين الديمقراطيين - بينهم الأعضاء في مجلس الشيوخ إيمي كلوبوشار وبيرني ساندرز واليزابيث وارن - بين الحاضرين خلال خطاب الثلاثاء.

فرانس24/ أ ف ب