بطولة فرنسا: سان جرمان يحسم القمة مع نانت ويبتعد في الصدارة

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باريس (أ ف ب)

ابتعد باريس سان جرمان 15 نقطة مؤقتا في الصدارة بحسمه القمة مع مضيفه نانت في صالحه 2-1 الثلاثاء على ملعب "لابوجوار" في افتتاح المرحلة الثالثة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وسجل الأرجنتيني ماورو إيكاردي (29) والألماني ثيلو كيهرر (57) هدفي باريس سان جرمان، والنيجيري موزيس سايمون (68) هدف نانت.

وكان باريس سان جرمان في طريقه الى تحقيق فوز سهل عندما تقدم بهدفين نظيفين، بيد أن تقليص أصحاب الأرض للفارق رفع معنوياتهم وضغطوا بقوة على حامل اللقب وكانوا قاب قوسين أو أدنى من إدراك التعادل أكثر من مرة بل أنهم كانوا قريبين من تكرار إنجاز الموسم الماضي عندما حققوا الفوز 3-2 لملعب الـ"كاناري".

وهو الفوز الرابع على التوالي والتاسع عشر لباريس سان جرمان هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 58 نقطة، بفارق 15 نقطة أمام مطارده المباشر مرسيليا الذي يحل ضيفا على سانت اتيان الأربعاء في ختام المرحلة.

وخاض باريس سان جرمان المباراة في غياب أكثر من لاعب بسبب الإصابة خصوصا البرازيليون نيمار جونيور دا سيلفا وماركينيوس وثياغو سيلفا والاسبانيان خوان برنات وأندير هيريرا وعبدو ديالو.

وأهدر إيكاردي فرصة افتتاح التسجيل عندما تهيأت أمامه كرة داخل المنطقة منفردا فهيأها لنفسه بيمناه وسددها قوية بالقدم ذاته لكن الحارس السلوفيني الصربي الأصل دينيس بيتريتش أبعدها ببراعة (3).

وأبعد المهاجم عبد القادر قادر بامبا كرة رأسية لبريسنل كيمبيمبي من باب المرمى إثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الدولي الارجنتيني أنخل دي ماريا (18).

ونجح باريس سان جرمان في افتتاح التسجيل عندما توغل مبابي من الجهة اليسرى ومرر كرة عرضية زاحفة الى دي ماريا غير لمراقب فتابعها بيسراه قوية ارتطمت بقدم مواطنه إيكاردي وتابعت طريقها على يسار الحارس بتريتش (29).

وهو الهدف الثامن عشر لإيكاردي في 20 مباراة مع سان جرمان هذا الموسم في مختلف المسابقات والعاشر في الدوري، والأول في المباريات السبع الاخيرة في الدوري وتحديدا منذ هزه شباك أميان 4-1 في 21 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وكاد المدافع رونيه كرين يسجل بالخطأ في مرمى فريقه عندما حاول ابعاد كرة عرضية من داخل المنطقة لدي ماريا بيد ان العارضة أنقذت الموقف (55).

وعزز كيهرر تقدم النادي الباريسي بهدف ثان بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها دي ماريا (51).

وقلص سايمون الفارق مستغلا كرة حاول كيمبيمبي تمريرها بالكعب إلى كيهرر في منتصف الملعب فانطلق بسرعة وتوغل داخل المنطقة وتابعها على يمين الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس (68).

وكاد سايمون يدرك التعادل من انفراد بيد ان نافاس أنقذ الموقف (87)، ثم أنقذ نافاس مرماه من هدف قاتل في الدقيقة الثانية الأخيرة من الوقت بدل الضائع بتصديه على دفعتين لتسديدة من مسافة قريبة للبديل رينو ايمون المنفرد.

- ليل يواصل صحوته وموناكو يستعيد التوازن -

واصل ليل صحوته بفوزه على ضيفه رين 1-صفر، واستعاد موناكو صحوته بتغلبه على ضيفه أنجيه بالنتيجة ذاتها الثلاثاء .

في المباراة الأولى على ملعب "بيار موروا"، يدين ليل بفوزه إلى مهاجمه المخضرم لويك ريمي (33 عاما) الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة.

وحقق ليل فوزه الثاني على التوالي بعد ثلاث هزائم متتالية والحادي عشر هذا الموسم، فعزز موقعه في المركز الرابع وشدد الخناق على رين الثالث.

ورفع ليل رصيده إلى 37 نقطة بفارق ثلاث نقاط خلف رين الذي مني بخسارته السابعة هذا الموسم.

وبكر ليل بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة الرابعة عبر ريمي اثر تلقيه كرة قطعها الدولي جوناثان إيكونيه في منتصف الملعب فسددها قوية بيمناه زاحفة من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم الأيمن لحارس المرمى الدولي السنغالي ادوار مندي وعانقت الشباك.

ورد رين بتسديدة قوية لبنجامان بوريجو من خارج المنطقة تصدى لها الحارس مايك مينيان (6).

وتلقى رين ضربة موجعة بإصابة مهاجمه البرازيلي رافينيا، صاحب ثنائية في المباراة التي تغلب فيها فريقه على نانت (3-2) الأحد، فدخل رومان دل كاستيلو مكانه (34).

وكاد النيجيري فيكتور اوسيمهين يسجل اثر تلقيه كرة رائعة بالكعب من إيكونيه داخل المنطقة سددها قوية بيمناه لكن الحارس مندي تصدى لها ببراعة (36).

وكان رين قريبا من ادراك التعادل بتسديدة قوية لفلافيان تي من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الأيسر لمينيان بسنتمترات قليلة (69).

ورد جوناثان بامبا لتسديدة بالكعب من مسافة قريبة فوق العارضة (72).

وتألق الحارس مينيان بإبعاده بصعوبة تسديدة للوكاس دا كونيا من خارج المنطقة إلى ركنية (84).

وفي الثانية على ملعب "لويس الثاني" في الإمارة، حقق موناكو فوزه الأول بعد تعادل وثلاث هزائم متتالية في الدوري والتاسع هذا الموسم بفضل هدف للاعب الوسط الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش بضربة رأسية ساقطة من داخل المنطقة اثر تمريرة طويلة من منتصف الملعب خلف الدفاع من المهاجم العاجي يوسف فوفانا مستغلا خروجا خاطئا لمواطنه حارس مرمى أنجيه دانيال بيتكوفيتش (18).

وصعد موناكو الى المركز التاسع برصيد 32 نقطة بفارق الأهداف أمام نانت، فيما تراجع انجيه الى المركز الثالث عشر بعدما تجمد رصيده عند 30 نقطة بخسارته التاسعة هذا الموسم.

ويلعب الأربعاء أيضا تولوز مع ستراسبورغ، ومونبلييه مع متز، ونيم مع ديجون، وليون مع اميان، ورينس مع نيس، وبريست مع بوردو.

© 2020 AFP