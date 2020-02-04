طواف السعودية: البرتغالي كوستا يحرز المرحلة الاولى

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الرياض (أ ف ب)

تصدر دراج فريق الإمارات البرتغالي روي كوستا الثلاثاء المرحلة الأولى من طواف السعودية المقام في الرياض حتى السبت المقبل.

وسجل كوستا زمنا قدره 3.52:12 ساعة في المرحلة الاولى بين مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي وجوّ في مرحلة أولى بمسافة 173 كلم، فيما حل ثانيا الاسترالي هاسلر هاينريش (البحرين-ماكلارين) وثالثا الفرنسي ناصر بوهاني (اركيا-سامسيك) بالتوقيت عينه.

وتستكمل الأربعاء المرحلة الثانية من القرية التراثية حصن سدوس إلى محافظة الدرعية "البجيري"، بمسافة إجمالية تبلغ 182كلم.

وتقام المرحلة الثالثة الخميس من جامعة الملك سعود إلى محافظة الدرعية "البجيري" بمسافة 119كم، والرابعة الجمعة من منتزه وادي نمار إلى جامعة الملك سعود بمحافظة المزاحمية بمسافة 137كم، والخامسة الأخيرة السبت بمسافة 144كم من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، على أن يكون قصر المصمك التاريخي في قلب العاصمة الرياض نقطة نهاية مراحل الطواف.

يذكر أن عدد المشاركين في هذا السباق 126 دراجاً عالمياً يمثلون 18 فريقاً من مختلف دول العالم، بينها أربعة تنافس في المستوى العالمي وهي أستانا، البحرين، أن تي تي والإمارات العربية المتحدة، يتنافسون على خمس مراحل بمسافة إجمالية تبلغ 755كم.

ويشكل طواف السعودية خطوة أخرى في مسعى المملكة لزيادة النشاطات الرياضية في إطار "رؤية 2030" التي تسعى من خلالها الرياض الى تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات العامة.

© 2020 AFP