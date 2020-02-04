فيروس كورونا: هونغ كونغ تسجل أول حالة وفاة وماكاو تغلق كازينوهات القمار

مسافرون قادمون من مدينة ووهان إلى مدينة هانغتشو بشرق البلاد، في 23 كانون الثاني/يناير 2020.

أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، وهو رجل عمره 39 سنة، لتصبح ثاني مكان خارج الصين القارية تسجل فيه وفاة بهذا الفيروس التنفسي المميت بعد الفيليبين. وقالت السلطات الصينية إن عدد الوفيات الإجمالي بالصين زاد زيادة قياسية بواقع 64 حالة عن اليوم السابق ليصل إلى 425 حالة معظمها في إقليم هونبي وعاصمته ووهان.

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أعلنت هونغ كونغ الثلاثاء وفاة مصاب بفيروس كورونا المستجد، لتصبح ثاني مكان خارج الصين القارية تسجل فيه وفاة بالفيروس التنفسي المميت بعد الفلبين.



فقد توفي رجل عمره 39 سنة في المنطقة التي كانت قد أغلقت كل المعابر مع الصين القارية، باستثناء معبرين، لمنع انتشر الفيروس.

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وذكرت إحدى وسائل الإعلام في هونغ كونغ أن الرجل توفي لمضاعفات نجمت عن مشاكل صحية يعاني منها أساسا وأدت إلى تعقيد معالجته.

وبوفاة هذا المصاب، بلغ العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الفيروس 427 حالة من بينها رجل توفي في الفلبين الأسبوع الماضي بعدما زار ووهان. وقالت السلطات الصينية إن عدد الوفيات الإجمالي بالصين زاد زيادة قياسية بواقع 64 حالة عن اليوم السابق ليبلغ 425 حالة معظمها في إقليم هونبي وعاصمته ووهان.



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وما زالت هونغ كونغ تذكر تبعات انتشار فيروس سارس الذي أودى بحياة قرابة 300 شخص في هونغ كونغ و349 آخرين في الصين القارية في 2002 و2003.

منطقة ماكاو تعلن إغلاق كازينوهات القمار لأسبوعين

وفي ماكاو، أعلن رئيس السلطة التنفيذية هو يات سينغ الثلاثاء أن المنطقة ستغلق كل كازينوهات القمار التي تشكل عصب اقتصادها لمدة أسبوعين، في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجاء قرار ماكاو بعدما سجلت فيها إصابة عاشرة بالفيروس.

وقال هو يات سينغ الموالي لبكين والذي تولى مهامه في كانون الأول/ديسمبر:"سنعلق صناعة القمار وأعمال الكازينوهات المرتبطة بها لنصف شهر". لكنه حذر من أن الإغلاق يمكن أن يتم تمديده إذا واصل الفيروس انتشاره.



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وتؤمن كازينوهات ماكاو المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بالقمار، قرابة ثمانين بالمئة من عائدات الحكومة.

مدينة هانغتشو شرق الصين تفرض إجراءات حجر صحي على سكانها خوفا من انتشار فيروس كورونا.

مدينة هانغتشو شرق الصين تفرض الحجر الصحي على سكانها

أعلنت مدينتان كبيرتان في شرق الصين، تبعدان مئات الكيلومترات عن مركز تفشي فيروس كورونا، الثلاثاء أنهما فرضتا قيودا على حركة السكان من أجل الحد من انتشار الوباء.



وأعلنت بلدية مدينة تايتشو وثلاث مناطق في مدينة هانغتشو التي تضم مقر مجموعة التجارة الإلكترونية "علي بابا"، أنه سيُسمح من الآن فصاعدا لفرد واحد فقط من كل عائلة صينية بالخروج مرة كل يومين للتبضع. ويخص هذا الإجراء نحو تسعة ملايين شخص.

فرانس 24/ أ ف ب