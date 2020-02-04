كأس ألمانيا: فرانكفورت يزيد متاعب لايبزيغ ويقصيه من ثمن النهائي

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فرانكفورت (أ ف ب)

بعد ثلاثة أيام من خسارته صدارة الدوري الالماني لكرة القدم، أقصي لايبزيغ من ثمن نهائي مسابقة الكأس بخسارته الثلاثاء على أرض أينتراخت فرانكفورت 1-3.

وافتتح إينتراخت فرانكفورت التسجيل من ركلة جزاء ترجمها البرتغالي أندري سيلفا (17). وفي الشوط الثاني، قطع الصربي فيليب كوستيتش مسافة طويلة من منتصف الملعب مضيفا الهدف الثاني لفرانكفورت حامل لقب 2018 (51).

وبرغم تقليص لايبزيغ، وصيف بطل الموسم الماضي، الفارق عبر لاعب الوسط الاسباني الشاب داني أولمو، بتسديدة ارضية محكمة الى يسار الحارس (69)، سجل كوستيتش هدف التأكيد في اللحظات الاخيرة بيسارية ايضا الى يسار الحارس (90+5).

وهذه المباراة الثانية تواليا وفي غضون عشرة ايام يسقط فيها لايبزيغ على ارض فرانكفورت، بعد هزيمته في الدوري بهدفين دون رد، كان الاخير بينهما لكوستيتش ايضا في الوقت البدل عن ضائع.

وقلب فورتونا دوسلدورف وصيف القاع في الدرجة الاولى تأخره 1-2 على ارض كايزرسلاوترن من الدرجة الثالثة الى فوز كبير 5-2.

وسجل للفائز الغاني نانا امبوماه (9) والهولندي روفين هينينغز (49 و78) وماتياس زيمرمان (65) والنمسوي كيفن شتوغر (83)، وللخاسر كريستيان كوهلويتر (10 و39).

ويلعب في وقت لاحق بوروسيا دورتموند حامل لقب 2017 مع فيردر بريمن وشالكه مع هرتا برلين.

أما بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر الدوري، فيستقبل الاربعاء هوفنهايم. ويحمل بايرن الرقم القياسي مع 19 لقبا، مقابل 6 لبريمن و5 لكل من شالكه واينتراخت فرانكفورت.

ويخوض بايرن مباراة هوفنهايم بمعنويات عالية بعدما ارتقى الى صدارة ترتيب الدوري نهاية الاسبوع الماضي بفوزه الكبير على مضيفه ماينتس 3-1، مستفيدا من تعادل لايبزيغ المتصدر السابق مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 2-2.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز في مبارياته الست الأخيرة في الدوري وتحديدا منذ خسارتيه المتتاليتين امام باير ليفركوزن وبوروسيا مونشنغلادباخ، فاعتلى صدارة البوندسليغا التي يسعى الى التتويج بلقبها للمرة الثامنة تواليا، بفارق نقطة واحدة أمام لايبزيغ.

© 2020 AFP