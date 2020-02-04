كأس إنكلترا: ليفربول إلى الدور الخامس بتشكيلة يافعة قياسية

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لندن (أ ف ب)

تابع ليفربول متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم مشواره في مسابقة الكأس وبتشكيلة قياسية من اللاعبين اليافعين، بعد فوزه على ضيفه ضيفه شروسبيري تاون من المستوى الثالث 1-صفر، الثلاثاء في مباراة معادة من الدور الرابع.

وبلغ معدل اعمار لاعبي ليفربول 19 عاما و102 يومين، ليتفوق في موسم واحد على رقمه القياسي، وذلك بعد بلوغ معدل اعمار لاعبيه 19 عاما و182 يوما في ربع نهائي كأس الرابطة ضد استون فيلا في كانون الاول/ديسمبر الماضي.

وكان شروسبيري تاون فرض في 26 كانون الثاني/يناير الماضي مباراة اعادة على بطل أوروبا بتعادلهما 2-2، حيث خاض ليفربول ايضا المبراة بتشكيلة احتياطية.

ويلتقي ليفربول في ثمن النهائي مع تشلسي في موقعة نارية.

ويواصل ليفربول زحفه نحو لقبه الاول في الدوري منذ ثلاثة عقود موسعا الفارق الى 22 نقطة مع مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، وذلك بعد فوزه العشرين تواليا على ارضه نهاية الاسبوع الماضي.

وفي شوط اول متواضع المستوى، كان ليفربول الافضل بالاستحواذ والسيطرة، لكن شروسبيري لم ينجح بدوره في الاستفادة من مرتداته وتشكيل خطر على مرمى الحارس الايرلندي كاويمهين كيليهر (21 عاما).

وفي الثاني، أهدر الويلزي نيكو وليامز فرصة خطيرة لليفربول ابعدها الحارس ببراعة (52).

وامام جماهيره القليلة في ملعب انفيلد، خطف شروسبيري هدف تقدم ألغي بعد ثوان قليلة اثر الاستعانة بتقنية الفيديو (59).

وتحمل المدافع الشاب رو-شون وليامز، خريج أكاديمية مانشستر يونايتد، عبء تسجيل هدف ليفربول عن طريق الخطأ في مرماه محاولا تشتيت كرة عرضية فلعبها برأسه قاتلة في شباك حارسه الخارج لانقاذها (75).

واثار قرار المدرب الالماني يورغن كلوب الدفع بتشكيلة احتياطية جدلا، فأعلن الاتحاد الانكليزي الاسبوع الماضي أنه نبه ليفربول من احتمال اعادة مباراة الدور الرابع في فترة استراحة منتصف الموسم قبل بدء الموسم الحالي.

وأكد كلوب عدم حضوره هو ونجوم الفريق الأول في مباراة الإعادة وانه "سيحترم" الاستراحة، وأن نيل كريتشلي مدرب فريق دون 23 عاما سيتولى المسؤولية.

واضاف المدرب الالماني "في نيسان/أبريل 2019، تلقينا رسالة من رابطة الدوري الممتاز، على ما أعتقد، طلبوا منا احترام عطلة الشتاء وعدم تنظيم مباريات ودية أو ألعاب تنافسية. ونحن احترمنا ذلك". وأضاف "طالبتنا الرابطة باحترام العطلة الشتوية. وهذا ما فعلناه. لكن إذا لم يحترم الاتحاد الإنكليزي ذلك، فلن نتمكن من تغييره. لن نكون هناك".

وكان ليفربول قد خسر بقيادة كريتشلي 5-صفر أمام أستون فيلا في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس رابطة الأندية، في الوقت الذي كان الفريق الأول يشارك في كأس العالم للأندية في قطر، والتي عاد منها مكللا باللقب.

وتغلب دربي كاونتي من المستوى الثاني على ضيفه نورثامبتون تاون من المستوى الرابع 4-2 ليلاقي مانشستر يونايتد.

سجل للفائز اندري ويزدوم (28) والاميركي دواين هولمز (35) وجاك ماريوت (51) والنجم المخضرم واين روني (77 من ركلة جزاء)، وللخاسر الويلزي نيكي ادامز (47) وسام هوسكينز (84 من ركلة جزاء).

© 2020 AFP