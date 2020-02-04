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الأمم المتحدة: طرفا النزاع الليبي يقبلان تحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار

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المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج.
المشير خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج. © رويترز
نص : فرانس 24 تابِع
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فيديو : فرانس 24 تابِع

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء إن طرفي النزاع وافقا على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار". وأضاف سلامة إن الطرفان ينتهكان حظر السلاح، مشيرا إلى أن المرتزقة ما زالوا يتدفقون على البلاد.

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قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الثلاثاء إن طرفي النزاع، أي حكومة الوفاق في طرابلس بقيادة فايز السراج والجيش الليبي في شرق البلاد بقيادة المشير خليفة حفتر، قد وافقا على تحويل "الهدنة" إلى "وقف دائم لإطلاق النار".

وأعلن سلامة أنه "تم تبني المبدأ من الجلسة الأولى.  يتعلق الأمر الآن بتحديد شروطه"،

وأضاف أن هناك "إرادة حقيقية لبدء التفاوض" بين الطرفين المتناحرين مع بدء محادثات عسكرية بينهما في جنيف.

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لكن مبعوث الأمم المتحدة قال للصحفيين إن الطرفين ينتهكان حظر السلاح، وإن المرتزقة ما زالوا يتدفقون على ليبيا.

فرانس 24/ أ ف ب

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