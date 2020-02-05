إسرائيل تقصف غزة بعد إطلاق صواريخ وبالونات حارقة

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القدس (أ ف ب)

قصفت طائرات حربية إسرائيلية مواقع لحماس في ساعة مبكرة الأربعاء، وفق ما أعلن الجيش، بعد إطلاق فلسطينيين في القطاع مقذوفات وبالونات حارقة على اسرائيل.

وقال الجيش في بيان إن "طائرات مقاتلة استهدفت مواقع لمنظمة حماس الارهابية في جنوب قطاع غزة" من بينها "موقع لتصنيع الأسلحة".

ولم ترد معلومات فورية من غزة عن إصابات.

وقبل الهجوم الاسرائيلي أطلق مسلحون في غزة ثلاثة مقذوفات وعددا من "البالونات الحارقة" على جنوب إسرائيل، وفق الجيش. ولم تعلن الفرق الطبية أو الشرطة عن إصابات أو أضرار.

ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي خطته لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، أطلقت صواريخ وقذائف هاون و"بالونات متفجرة" كل يوم تقريبا من غزة على جنوب إسرائيل مستدعية ردا إسرائيليا.

ويرفض الفلسطينيون بشدة الخطة الأميركية ويعتبرونها منحازة لإسرائيل.

© 2020 AFP