الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن آلاف المحكومين لم يشمل معتقلي الحراك الشعبي

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء عفوا رئاسيا عن نحو 3500 محكوم، يستثني معتقلي الحراك الشعبي المناهض للنظام، والمستمر منذ نحو سنة. وذكر مصدر حقوقي أن 142 متظاهرا لا يزالون موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقون في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية.

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وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء مرسوما يمنح العفو عن نحو 3500 محكوم، لكنه لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية المناهضة للنظام لعدم صدور أحكام بحقهم.



وأوردت وكالة الأنباء الجزائرية بيانا لرئاسة الجمهورية جاء فيه أن تبون وقع "على مرسوم رئاسي تضمن إجراءات عفو لصالح دفعة أولى من الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم، وعددهم 3471 محبوسا، والذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن ستة أشهر".



كما أوضح البيان أنه ستلي هذه الدفعة "دفعة ثانية من الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي ما تبقى من عقوباتهم أو يقل عن 12 شهرا".

محاكمات غالبية موقوفي الحراك لم تصدر بعد



لكن العفو لم يشمل موقوفي الحراك الشعبي المستمر منذ نحو سنة. وفي هذا الشأن، صرح منسق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين قاسي تانساوت أن هذا العفو لا يشمل موقوفي الحراك لأن غالبيتهم لم تصدر أحكام بحقهم. وقال تانساوت إن أكثر من مئتي معارض أطلق سراحهم، غالبيتهم في العام الحالي.



من جهتها، أوضحت محامية عضو في تجمع للدفاع عن موقوفي الحراك، أن العفو لا يشمل موقوفي الحركة الاحتجاجية لأن محاكماتهم لم تنته. مضيفة أن اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين أحصت 142 متظاهرا موضوعين قيد التوقيف الاحتياطي و1300 آخرين ملاحقين قضائيا في قضايا على صلة بحملة الانتخابات الرئاسية.



في المقابل، أوردت وسائل إعلام محلية أن العفو يستثني السجناء المحكومين بقضايا الفساد وتهريب المخدرات والإرهاب. وعادة ما تصدر السلطات الجزائرية عفوا عن السجناء بمناسبة إحياء الأعياد الوطنية الكبرى، على غرار عيد الاستقلال في 5 يوليو/تموز، وعيد الثورة في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.



فرانس24/ أ ف ب