العراق: رئيس الوزراء العراقي المكلف يلتقي محتجين وسط اشتباكات بين أصحاب القبعات الزرقاء والحمراء

طلاب يتظاهرون ضد الحكومة العراقية في بغداد، 4 شباط/فبراير 2020.

تستمر الأربعاء الاشتباكات التي اندلعت منذ أيام بين متظاهرين مناهضين للحكومة العراقية ممن باتوا يعرفون بالقبعات الحمراء، وآخرين موالين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر من أصحاب القبعات الزرقاء. وفي هذه الأثناء التقى رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بممثلين عن المحتجين.

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التقى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي عشرات من ممثلي المحتجين في المظاهرات والاعتصامات المطلبية التي تشهدها مناطق عراقية مختلفة، وبشكل خاص بغداد ومدن الجنوب ذات الغالبية الشيعية، منذ تشرين الأول/أكتوبر، حسبما نقل أحد الحضور الأربعاء. بينما تستمر المواجهات بين فريقين من المتظاهرين يعرفان باسم القبعات الحمراء والقبعات الزرقاء.

ويطالب المحتجون بإصلاحات سياسية أبرزها تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، كما رفضوا ترشيح علاوي لرئاسة الوزراء كونه مرشحا عن الأحزاب التي يحتجون ضدها منذ أشهر.

وأعلن علاوي عند ترشيحه في الأول من شباط/فبراير، عن دعمه للاحتجاجات وحث المتظاهرين على التمسك بمطالبهم.

وقال المحلل الأمني هشام الهاشمي الذي حضر الاجتماعات "عقد محمد علاوي منذ بداية الأسبوع، سلسلة اجتماعات مع عشرات الممثلين عن التظاهرات في المحافظات الثماني المشاركة في الاحتجاجات".

وتعهد علاوي بإطلاق سراح جميع المتظاهرين المحتجزين بسبب التظاهر، وتعويض عائلات القتلى خلال أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات، والعمل مع الأمم المتحدة لتنفيذ مطالب المتظاهرين، وفقا للهاشمي.

قبعات حمراء ضد قبعات زرقاء

في هذه الأثناء قال مراسل فرانس24 في العراق إبراهيم صالح إن مواجهات واشتباكات وقعت بين أصحاب القبعات الزرقاء الموالين للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، ومتظاهرين يرتدون قبعات حمراء يرفضون تسمية علاوي رئيسا للوزراء.

وكان الصدر قد حث أتباعه على النزول إلى ساحات التظاهر والاعتصام، وقال إنهم موجودون للحفاظ على أمن المحتجين.

وعلى الجانب الآخر اتهم المتظاهرون أتباع الصدر بالسعي لفض اعتصاماتهم بعد أن أعلن الزعيم الشيعي تأييد رئاسة علاوي للحكومة، وطالبوا بخروجهم من ساحات الاعتصام، وفق مراسل فرانس24.

تعهدات ووعود

عمل علاوي (65 عاما) وزيرا للاتصالات مرتين منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003، لكنه استقال في كلتا المرتين، متهما رئيس الوزراء نوري المالكي آنذاك بغض النظر عن عمليات فساد في العراق الذي يأتي بالمرتبة الـ16 بين الدول الأكثر فسادا في العالم وفقا لمنظمة الشفافية الدولية.

وذكر المحلل السياسي هشام الهاشمي، أن علاوي وعد وفود المتظاهرين بأنه سيتخذ إجراءات لمعالجة الفساد والقطاع العام من خلال تغيير حوالى 170 مسؤولا حكوميا بالوكالة و450 مديرا عاما في مختلف الوزارات.

كما تعهد رئيس الوزراء المكلف بمنح ناشطين وزارتين كحد أقصى في تشكيلة حكومته، التي يتعين عليها تشكيلها بموعد أقصاه الثاني من آذار/مارس، وبأنه سيأخذ برأي المحتجين في خمس وزارات ضمن مجلس الوزراء المقبل.

ووفقا للدستور، يجب أن يمنح علاوي الثقة عبر تصويت البرلمان لتبدأ بعدها الفترة الرسمية لولايته.

وحتى ذلك الحين، لا يمكن لعلاوي اتخاذ قرارات وتنفيذ وعود الإصلاح التي تعهد القيام بها.

فرانس24/ أ ف ب