تركيا: مقتل أكثر من 20 شخصا بينهم رجال إنقاذ في انهيار ثلجي بشرق البلاد

فريق إنقاذ تركي يعمل على انتشال ضحايا انهيار ثلجي بمحافظة فان شرق تركيا، 5 شباط/فبراير 2020.

وقع انهيار ثلجي بمحافظة فان شرق تركيا الأربعاء على موقع كان يتواجد فيه مدنيون وأفراد من الشرطة العسكرية ضمن جهود إنقاذ ضحايا انهيار وقع في اليوم السابق في المكان نفسه. وأدى الانهيار لمقتل ما لا يقل عن 21 شخصا بينهم 12 من رجال الإنقاذ، وفق حاكم المحافظة.

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لقي 21 شخصا على الأقل مصرعهم الأربعاء في انهيار ثلجي على منطقة تواجد عشرات من رجال الإنقاذ الذين أرسلوا بعد انهيار أول في الموقع نفسه بشرق تركيا، حسب السلطات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء "دوغان" عن حاكم محافظة فان محمد أمين بيلمز، حيث وقعت الكارثة، أنه تم العثور على جثث 12 من رجال الإنقاذ وتسعة مدنيين.

وقال حاكم المحافظة إن رجال الإنقاذ كانوا أفرادا من الشرطة العسكرية ومدنيين تدخلوا بحثا عن ناجين بعد انهيار ثلجي في الموقع نفسه في اليوم السابق.

وصرح بيلمز أن نحو 30 شخصا تم انتشالهم من تحت الجليد.

وذكر وزير الداخلية سليمان صويلو في وقت سابق أن مزيدا من الأشخاص يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين، دون أن يحدد عددهم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية من منطقة بهتشه سراي في فان عشرات الأشخاص يستخدمون المجارف والعصي وسط ثلوج منهمرة ورياح قوية لإخراج سيارات مدفونة وأخرى انقلبت جراء الانهيار.

وقال صويلو إن الظروف في المنطقة جعلت من العسير على مركبات الإنقاذ العمل هناك، مضيفا أنه تم سحب عربة من تحت جليد يتراوح ارتفاعه بين أربعة وخمسة أمتار.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

