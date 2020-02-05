بطولة إيطاليا: بريشيا يقيل كوريني لسوء النتائج

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ميلانو (أ ف ب)

أقال بريشيا مدربه أوجينيو كوريني للمرة الثانية هذا الموسم بسبب سوء النتائج، بحسب ما ذكر الاربعاء النادي الايطالي لكرة القدم.

وكان المدرب البالغ 49 عاما أقيل في 3 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وحل بدلا منه فابيو غروسو، ثم اعيد استقدامه بعد شهر اثر خلاف بين غروسو والمهاجم النجم ماريو بالوتيلي.

لكن منذ عودة كوريني، فاز بريشيا في مباراتين فقط أمام سبال وليتشي المتواضعين، حاصدا نقطتين فقط في آخر ست مباريات.

ويحتل الفريق الصاعد وصافة القاع في ترتيب "سيري أ" بفارق الاهداف عن سبال.

وتولى كوريني، الذي حمل الوان بريشيا كلاعب، تدريب الفريق للمرة الاولى في ايلول/سبتمبر 2018، وقاده الى الصعود هذا الموسم بعد تتويجه بلقب "سيري ب".

واشارت تقارير ان مدرب باليرمو وكالياري السابق الاوروغوياني دييغو لوبيز سيتولى الاشراف على الفريق في الدوري في مواجهتي اودينيزي ويوفنتوس حامل اللقب في المواسم الثمانية الاخيرة.

© 2020 AFP