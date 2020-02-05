بطولة فرنسا: توخل يأمل في مشاركة نيمار الاحد ضد ليون

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نانت (فرنسا) (أ ف ب)

أمل الالماني توماس توخل مدرب باريس سان جرمان في مشاركة نجمه البرازيلي نيمار المصاب بأضلاعه، الاحد خلال مواجهة ليون النارية في المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

علق توخل بعد فوز فريقه الثلاثاء على نانت 2-1 في الدوري على اصابة نيمار "الامر ليس خطيرا، آمل أن يلعب الاحد، لانه يمر في فترة رائعة".

وكان متصدر الدوري أعلن الاثنين أن مهاجمه يعاني من اصابة في اضلاعه ستبعده عن مباراة الفريق أمام نانت، بعد تلقيه ضربة قبيل انتهاء الشوط الأول من المباراة ضد مونبلييه (5-صفر) السبت في المرحلة الماضية.

تابع توخل "لم اكن متفاجئا لاصابته لاني رأيت خلال المباراة مدى المه. أعرف تماما انه يريد خوض كل المباريات في هذه المرحلة الحاسمة، لكن الامر ليس مؤكدا".

وقال الفريق الباريسي في بيان له إن الفحوصات التي أجريت على اللاعب أكدت وجود اصابة على مستوى الأضلاع، دون تحديد المدة التي سيغيب فيها.

وكان لاعب برشلونة الاسباني السابق قد احتفل مبكرا بعيد ميلاده الثامن والعشرين الأحد في نادي ليلي في باريس (مولود في 5 شباط/فبراير).

© 2020 AFP