بطولة فرنسا: مرسيليا يحافظ على نفس المسافة مع سان جرمان

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باريس (أ ف ب)

حافظ مرسيليا على فارق النقاط الـ12 مع باريس سان جرمان المتصدر بفوزه الأربعاء على مضيفه سانت إتيان 2-صفر في ختام المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل ديميتري باييت (7) والصربي نيمانيا رادونييتش (85) هدفي الضيوف الذين رفعوا رصيدهم الى 46 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد سانت اتيان عند 28 نقطة في المركز الخامس عشر.

افتتح باييت التسجيل في الدقيقة السابعة، بعد مجهود فني رائع داخل منطقة الجزاء سدد على إثره كرة من زاوية صعبة على يمين الحارس ستيفان روفييه (7).

وكاد باييت أن يسجل هدفا ثانيا بنفس الطريقة لكن روفييه تدارك خطأه السابق وتعامل مع تسديدته بالطريقة المناسبة مانعا اياه من التسجيل مرة أخرى (15).

وضاعف رادونيتش النتيجة قبل خمس دقائق من نهاية المباراة، بعد تسديدة يسارية في الزاوية الأرضية لمرمى سانت إتيان.

وأخفق ليون بتعويض خسارته في المرحلة الماضية أمام نيس 1-2، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام ضيفه اميان.

ورفع ليون رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس متأخرا بفارق نقطة عن مونبلييه الخامس الذي أوقف سلسلة انتصارات متز المتتالية عند ثلاث مباريات وتعادل معه بهدف لمثله.

سجل تيجي سافانيه لمونبيليه (13) وعادل البديل الجزائري فريد بوليّا (79) لمتز الذي وصل للنقطة 27 في المركز السادس عشر.

وأضاع الضيوف ركلة جزاء في الدقيقة 21 عبر السنغالي حابيبو ديالو.

وواصل تولوز مسيرته الخالية من الانتصارات منذ فوزه على ليل في 19 تشرين الأول/أكتوبر 2019 في المرحلة العاشرة، وسقط خاسرا للمرة السادسة عشرة في البطولة امام ضيفه ستراسبورغ بهدف سجله الغاني عبد المجيد واريس (75).

ورفع الضيف رصيده إلى 33 نقطة وبات تاسعا، فيما تجمّد رصيد صاحب الأرض عند 13 نقطة وبقي في أسفل الترتيب.

واستمر تخبط ديجون بنتائجه ليقترب أكثر من منطقة الهبوط إلى الدرجة الثانية، بعد خسارته أمام مضيفه نيم صفر-2.

وسجل ياسين بنراحو (4) ونولان روو (44).

وتجمد رصيد ديجون عند 24 نقطة في المركز السابع عشر مقابل 21 نقطة لنيم في المركز الذي يليه.

وانتهت المباراة التي جمعت رينس بضيفه نيس بالتعادل 1-1.

البداية كانت عبر هدف الضيوف عن طريق ليس ميلو (50)، ثم عادل رينس بواسطة المغربي يونس عبد الحميد (77).

ويتساوى الفريقان بعدد النقاط 33 نقطة، مع أفضلية الأهداف لرينس الذي يحتل المركز السابع.

وأخفق بوردو بالعودة إلى سكة الانتصارات بتعادله مع مضيفه بريست 1-1.

سجل السويسري لوريس بينيتو هدف بريست خطأ في مرمى فريقه (80)، بعدما كان بوردو تقدم في الدقيقة العاشرة عن طريق الكوري الجنوبي يو-جو هوانغ.

ولعب بريست منذ الدقيقة 68 بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الكاميروني جان-شال كاستيليتو، كما شهدت إضاعة الفريق لركلة جزاء عبر لاعبه الإيطالي كريستيان باتوتشيو(44).

واصبح رصيد بوردو 31 نقطة في المركز الثاني عشر، وبريست 29 نقطة في المركز الرابع عشر.

© 2020 AFP