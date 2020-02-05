ترامب سيلتقي غوايدو في البيت الأبيض

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واشنطن (أ ف ب)

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيستقبل الأربعاء زعيم المعارضة الفنزويلية لبحث سبل تسريع عملية الانتقال الديموقراطي في فنزويلا.

ويسعى غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة ونحو 50 دولة رئيسا انتقاليا لفنزويلا، إلى إعادة حشد الدعم الدولي لمساعيه الرامية للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وسيأتي اللقاء المقرر عند الساعة 14,15 (19,15 ت غ) غداة إعلان الرئيس الأميركي في خطابه عن حال الاتحاد الذي حضره غوايدو أنه "سيتم القضاء على طغيان مادورو".

وأكد بيان للرئاسة الأميركية على "مواصلة العمل مع شركائنا في المنطقة لمواجهة الدكتاتورية غير الشرعية في فنزويلا، والوقوف إلى جانب الشعب الفنزويلي لضمان مستقبل ديموقراطي ومزدهر".

ومادورو صامد حتى الآن بوجه مساعي غوايدو لإطاحته، بعدما تراجعت تعبئة المعارضة عمّا كانت عليه في بداية الاحتجاجات التي تخلّلتها مطلع العام الماضي تظاهرات حاشدة ضد الحكومة وسط أزمة اقتصادية حادة دفعت ملايين الفنزويليين إلى الهجرة.

وكان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، قد نصّب نفسه في كانون الثاني/يناير 2019 رئيسا انتقاليا إثر اعتبار المجلس التشريعي مادورو "مغتصبا" للسلطة، والانتخابات التي فاز فيها بولاية رئاسية ثانية "مزورة".

© 2020 AFP