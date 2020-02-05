ترامب يعتبر أنه "وفى" بوعوده في خطاب حال الاتحاد ويؤكد على "إيجابية" خطته للسلام في الشرق الأوسط

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في خطابه حول حال الاتحاد أنه "وفى" بوعوده التي قطعها، متجنبا قضية محاكمته، عشية تبرئته شبه المؤكدة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ. ولم يغفل ترامب التطرق إلى مواجهته مع إيران ونظام مادورو في فنزويلا، إلى جانب خطته للسلام في الشرق الأوسط، ورغبته في إعادة الجنود الأمريكيين من أفغانستان.

إعلان اقرأ المزيد

قبل تسعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء في خطابه حول حال الاتحاد على أنه "وفى" بوعوده التي كان قطعها، لكنه لم يتطرق إلى محاكمته، عشية تبرئته شبه المؤكدة الأربعاء أمام مجلس الشيوخ.



وحتى قبل بدء إلقاء خطاب حال الاتحاد التقليدي، كان الانقسام الذي يسود الطبقة السياسية في البلاد جليا، حيث تجنب ترامب مصافحة رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي التي قامت بدورها بتمزيق نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي ما إن انتهى من إلقائه.



وقال ترامب في خطابه "بخلاف كثيرين آخرين قبلي، أنا أحافظ على وعودي"، في وقت علا تصفيق الجمهوريين، بينما لم يبد أي تأثر على المعارضة الديمقراطية.



وفي نفس القاعة حيث تم اتهامه باستغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، شدد ترامب في خطابه على "العودة الكبرى لأمريكا"، وعلى "النجاح الاقتصادي الكبير" للولايات المتحدة.



وقال الرئيس الأمريكي "لقد نجحت استراتيجيتنا"، متحدثا عن اتفاقاته التجارية الأخيرة مع الصين وكندا والمكسيك. كما دافع عن سياسته الخارجية، ودعمه للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو الذي تعترف به الولايات المتحدة وأكثر من خمسين دولة رئيسا مؤقتا لفنزويلا.

ولم يركز خطاب ترامب كثيرا على السياسة الخارجية، ولم يأت على ذكر كوريا الشمالية.

السلام في الشرق الأوسط

وتطرق ترامب بشكل سريع في خطابه إلى مواجهته مع إيران وخطته للسلام في الشرق الأوسط، مؤكدا من جهة ثانية عزمه على "إعادة" الجنود الأمريكيين من أفغانستان.



وفي ما يتعلق بإيران، ركز ترامب على حملته للضغط على النظام الإيراني وعلى الضربة التي أمر بشنها الشهر الماضي وأدت لمقتل الجنرال قاسم سليماني. وقال الرئيس الأمريكي "بسبب العقوبات القوية التي فرضناها، فإن أداء الاقتصاد الإيراني سيئ للغاية".



وقال ترامب أيضا إنه "في أفغانستان، مكنتنا قيمة مقاتلينا وتصميمهم من إحراز تقدم هائل، وهناك محادثات سلام جارية"، مبديا من جديد رغبته في "إنهاء أطول حرب أمريكية وإعادة قواتنا إلى الوطن". وأضاف "أنا لا أريد أن أقتل مئات آلاف الأشخاص في أفغانستان، غالبيتهم أبرياء تماما".

وأظهر أحدث استطلاع للرأي أعده معهد غالوب ونشر قبل ساعات من خطاب حالة الاتحاد، أن ترامب نال نسبة 49 بالمئة من التأييد وهو أعلى مستوى يسجله منذ وصوله للسلطة في يناير/كانون الثاني2017.



وما يزيد من الظروف المواتية للرئيس، هي الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المنافس التي انطلقت في ولاية أيوا وانتهت بفشل مدو أتاح له البقاء تحت الأضواء في مركز اللعبة السياسية، وهو الموقع المفضل لديه.



فرانس24/ أ ف ب