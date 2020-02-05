دوري أبطال أفريقيا: قرعة ربع النهائي تسفر عن مواجهات نارية

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وجد الأهلي المصري حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب نفسه أمام اختبار صعب في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد أن أوقعته القرعة أمام صنداونز الجنوب أفريقي الذي أقصاه من البطولة الموسم الماضي. أما الترجي التونسي فستكون أمامه مواجهة صعبة ضد الزمالك المصري حامل لقب كأس الاتحاد. كذلك لن تكون مهمة الرجاء البيضاوي سهلة ضد مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، بينما سيجمع اللقاء الأخير النجم الساحلي التونسي بالوداد البيضاوي في لقاء ناري آخر.

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أسفرت قرعة الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا التي سحبت الأربعاء في القاهرة، عن مواجهات من العيار الثقيل بين الترجي التونسي حامل اللقب والزمالك المصري من جهة، ومواطن الأخير الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي من جهة أخرى. أما الرجاء البيضاوي فسيواجه مازيمبي الكونغولي الديمقراطي، بينما يقابل جاره الوداد النجم الساحلي التونسي.

وهي المرة الأولى التي تكون فيها كل الأندية المشاركة في ربع النهائي متوجة سابقا باللقب، بينها ستة عربية، يتقدمها الأهلي حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب والترجي بطل الموسمين الماضيين.

وتكرر سيناريو الدور ربع النهائي في الموسم الماضي مع الأهلي إذ أوقعته القرعة في مواجهة صنداونز، الذي تغلب على الفريق المصري ذهابا بخماسية نظيفة، ليحقق بعدها الأهلي فوزا شرفيا بهدف دون رد ويودع البطولة.

وسيتوجب على الترجي أن يواجه الزمالك بطل كأس الاتحاد الأفريقي، علما أنهما سيتواجهان أيضا في 14 شباط/فبراير الحالي على لقب الكأس السوبر الأفريقية في العاصمة القطرية الدوحة.

وأفرزت القرعة مواجهتين لا تقلان صعوبة بين الرجاء البيضاوي المغربي ومازيمبي من الكونغو الديمقراطية، وجاره الوداد مع النجم الساحلي التونسي.

وتقام مباريات الذهاب في 28 شباط/فبراير والإياب في السادس من آذار/مارس المقبل.

وسيلتقي في المربع الذهبي الفائز بين الزمالك والترجي مع الفائز بين الرجاء ومازيمبي، والفائز بين الأهلي وصنداونز مع الفائز من مباراة الوداد والنجم الساحلي.

كأس الاتحاد

كما سحبت قرعة الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد وأسفرت عن المواجهات التالية:

زاناكو (زامبيا) - بيراميدز (مصر)

النصر (ليبيا) - حسنية أغادير (المغرب)

المصري (مصر) - نهضة بركان (المغرب)

أنيمبا (نيجيريا) - حوريا كوناكري (غينيا)

وتقام مباريات الذهاب في الأول من آذار/مارس والإياب في الثامن منه.

ويلتقي في نصف النهائي الفائز من مجموع مباراتي زاناكو وبيراميدز مع الفائز بين أنيمبا وحوريا كوناكري، والفائز بين النصر وحسنية أغادير مع الفائز من المصري ونهضة بركان.

فرانس24/ أ ف ب